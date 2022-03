Stasera in tv mercoledì 23 marzo, su Rete 4 torna Controcorrente: le anticipazioni e gli ospiti

23 marzo 2022 a

Torna puntuale anche questa sera, mercoledì 23 marzo, un nuovo appuntamento con Controcorrente su Rete 4. La trasmissione, condotta da Veronica Gentili, va in onda in prima serata e tratterà, un po' come fatto nelle ultime settimane, il tema del conflitto in Ucraina scatenato dalla Russia di Vladimir Putin. Non mancheranno dibatti e polemiche, grazie alle interviste esclusive e ai servizi degli inviati sul campo, che rischiano ogni giorno la propria vita.

All'indomani del discorso di Volodymyr Zelensky a Montecitorio, in cui è stato fatto un paragone tra Mariupol e Genova ("Alcune città sono completamente distrutte come Mariupol. È come Genova, immaginate una Genova completamente bruciata", Veronica Gentili ospiterà Oleksiy Arestovich, consigliere del presidente ucraino, con il quale cercherà di capire se la strada della diplomazia sia percorribile per mettere fine ai combattimenti.

Nel corso della puntata parleranno esperti e ospiti in studio e, come sempre, verranno aperte tante finestre sulle storie dei protagonisti, con servizi realizzati sul fronte ucraino e dal confine. Secondo le ultime stime della Nato, la Russia avrebbe perso tra i 7mila e i 15mila soldati nel corso del conflitto. In Italia, invece, ad oggi sono arrivati 63.104 profughi, di cui 32.361 donne, 5.592 uomini e 25.151 minori. Lo rende noto il Viminale. L’incremento delle presenze rispetto a ieri è di 1.611 persone. Sono confermate come principali città di destinazione Roma, Milano, Napoli e Bologna. Al dato registrato oggi vanno aggiunti i 2.246 profughi giunti in treno alla frontiera dal 10 al 22 marzo, per un totale complessivo di arrivi sul territorio nazionale di 65.350 persone

