Matrimonio a prima vista, la reunion delle coppie: stasera in tv 23 marzo su Real Time

Stasera in tv - mercoledì 23 marzo 2022 - va in onda la settima puntata di Matrimonio a prima vista, il programma cult in onda su Real Time (dalle ore 21.20) che si basa sull'esperimento sociale di far sposare due persone che non si conoscono seguendo alcuni parametri elaborati da un team di esperti tra cui Mario Abis (sociologo), Nada Loffredi (sessuologa e psicoterapeuta) e Andrea Favaretto (life-coach).

Matrimonio a prima vista 8, chi sono le tre coppie: i concorrenti

Le anticipazioni della puntata odierna raccontano la reunion delle tre coppie: per la prima volta tutti e sei i concorrenti saranno insieme e si confronteranno rispetto al percorso compiuto sin qui e a quel poco tempo che resta prima della decisione finale. Antonio sembra più sicuro del proprio rapporto con Giorgia, a suo avviso più autentico di quello tra Gianluca e Giorgia, che si sono “lasciati andare” troppo prematuramente senza costruire qualcosa di più stabile. Cristina e Mattia sono invece sicuramente i due più avanti e a proprio agio l’uno con l’altro; Mattia è convinto di aver gettato le basi per una relazione futura, Cristina vuole però essere sicura delle proprie emozioni prima della decisione finale.

Matrimonio a prima vista, l'anticipazione della scelta finale: tutte e tre le coppie dicono sì

Sulla coppia formata da Giorgia e Antonio ha influito molto alcuni giorni che i due hanno trascorso dai rispettivi familiari. Prima sono stati a Rieti dove lo sposo ha conosciuto la mamma della sposa: proprio la suocera è rimasta colpita da Antonio e ha spronato la figlia a esternare i suoi sentimenti. Poi è stata Giorgia ad accompagnare il marito a Castrì di Lecce dove ha ricevuto un'accoglienza molto calorosa (anche palloncini colorati con la scritta "benvenuta") che è così sfociata in un momento di grande commozione.

