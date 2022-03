Italia's Got Talent 2022, tra i 12 finalisti c'è il vincitore: chi sono i concorrenti. Stasera in tv 23 marzo su Sky Uno e Tv8

23 marzo 2022 a

Stasera in tv - mercoledì 23 marzo 2022 - ultimo appuntamento, per questa stagione, con Italia's Got Talent. Lo show che va alla ricerca del talento più particolare del panorama italiano è arrivato dunque alla finale. Diretta - dalle ore 21.15 - su Sky Uno ma anche in chiaro su Tv8 e in streaming su Now. Sul palco di Cinecittà World, a Roma, saranno in dodici a giocarsi il titolo. Il vincitore sarà eletto dal pubblico con il televoto. Attesi ospiti della capitana della squadra di Italia’s Got Talent, Lodovica Comello, saranno Pierfrancesco Favino e Miriam Leone oltre a Valerio Lundini, Edoardo Ferrario e Guido Meda.

Ma chi sono i finalisti scelti dai giudici Elio, Federica Pellegrini, Mara Maionchi e Frank Matano? I Temple London hanno conquistato il palco di Italia’s Got Talent nell'ultima puntata delle audizioni con la loro clamorosa performance di Kung-Fu, dmostrando che le arti marziali possono rafforzare l’incredibile rapporto tra padre e figlio. Poi c'è Giorgia Fumo è una simpaticissima digital strategist che ha raccontato cosa ha imparato sui nostri comportamenti online quando veniamo lasciati dal nostro partner. Holler e Kimberly Zavatta sono fratelli, nati e cresciuti in Spagna, e tutta la loro famiglia è italiana. Hanno iniziato pattinaggio a 14 e 16 anni per gioco, e oggi è diventata una delle loro più grandi passioni. Fellon Rossi si è presentato sul palco di Italia’s Got Talent con un numero unico nel suo genere, altamente rischioso e totalmente adrenalinico: le armi che usa sulla scena sono controllate con estrema precisione, e una singola distrazione potrebbe essere letteralmente letale. Poi c'è Medhat Mamdouh secondo Frank, che ha spinto il pulsantone dorato, è uno tra i più grandi talenti che si sono presentati quest’anno sul palco. Quindi riecco Simone Corso: ha 26 anni e ama la danza sin da quando era piccolo. Per ballare deve affidarsi alle vibrazioni che attraversano il suo corpo perché all’età di quattro anni ha scoperto di essere sordo (Golden buzzer di Lodovica Comello).

E ancora, sulle note di Lose Yourself di Eminem, un brano che parla di mettersi in gioco e di non lasciarsi sfuggire le occasioni che la vita ci offre, Davide Inserra (12 anni) ha trovato la spinta giusta per preparare la sua performance dimostrando la sua grande energia e determinazione. Poi la sorpresissima - diventata virale sui sociale - Federico Martelli, direttamente in finale grazie ai quattro giudici e al tormentone Bello Bello. Poi Davide Battista, 14enne trombettista di Melito di Napoli, che ha reinterpretato con il suo strumento Voce di Madame (che ha commosso e conquistato Mara al punto da spingerla a premere il Golden Buzzer). Spazio anche ad Antonio Vaglica, studente 18enne di Mirto Crosia (Cosenza) che si è esibito sulle note di Sos d’un terrien en detresse di Daniel Balavoine, un brano che parla di un essere umano che non sente di appartenere a questa Terra e dunque lancia un grido d’aiuto verso il cielo (che ha ottenuto il Golden Buzzer da parte di Elio).

