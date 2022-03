Stasera in tv mercoledì 23 marzo, su Rai1 c'è Assassinio sull'Orient Express: la trama e il cast

23 marzo 2022 a

a

a

Un nuovo appuntamento con il grande cinema questa sera, mercoledì 23 marzo, su Rai1. In prima serata, infatti, c'è Assassinio sull'Orient Express, la pellicola diretta e interpretata da Kenneth Branagh. Si tratta della seconda trasposizione cinematografica dell'omonimo romanzo della regina del giallo, Agatha Christie.

Chi l'ha visto? torna sul caso di Carlo La Duca: chi sono i due accusati di omicidio

Il cast è di quello da brividi. Kenneth Branagh interpreta Hercule Poirot, Tom Bateman è Bouc, mentre Penélope Cruz veste i panni di Pilar Estravados. E ancora, c'è Willem Dafoe a interpretare Gerhard Hardman, Judi Dench nei panni di Natalia Dragomiroff e Johnny Depp in quelli Samuel Edward Ratchett/John Cassetti. Insomma, nomi di primo livello che assicurano la qualità del prodotto, Il film come detto è la seconda trasposizione cinematografica dell'omonimo romanzo, dopo quella omonima del 1974 diretta da Sidney Lumet. La pellicola è stata distribuita nelle sale cinematografiche statunitensi il 10 novembre 2017 dalla 20th Century Fox, mentre in quelle italiane ha esordito il 30 novembre dello stesso anno, distribuito da 20th Century Fox Italia.

x 1 / 7





TRAMA

Gerusalemme, 1934. Il detective belga Hercule Poirot risolve un furto alla Basilica del Santo Sepolcro. Poirot è ossessionato dall'equilibrio e dall'ordine nella vita: in grado di vedere il mondo per come dovrebbe essere e non per come è, considera questa sua capacità molto utile nel risolvere i casi specie quando si tratta di smascherare una bugia. A seguito del caso a Gerusalemme, Poirot desidera riposare a Istanbul, ma deve tornare inaspettatamente a Londra per un altro caso. Il suo amico Bouc, direttore dell'Orient Express, gli offre una cabina sul suo treno. Ma durante il viaggio, un ricco uomo di affari, dal torbido passato, viene ucciso in circostanze misteriose. Il direttore del convoglio chiede l'aiuto di Hercule Poirot, ma i sospettati sono molti e il grande investigatore belga dovrà ricorrere a tutta la sua abilità per scoprire il colpevole.

x 1 / 5

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.