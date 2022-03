Yari Carrisi, chi è il figlio di Al Bano e Romina: la passione per l'India e le relazioni con Naike Rivelli e Thea Crudi

23 marzo 2022 a

Yari Carrisi ospite di Oggi è un altro giorno, la trasmissione del pomeriggio di Rai1 condotta da Serena Bortone. Considerato il più enigmatico dei figli di Al Bano e Romina Power, ha intrapreso anche lui la carriera musicale a cui alterna quella di imprenditore.

Yari, 48 anni, ha iniziato a suonare la chitarra, il pianoforte e a comporre canzoni. È lui che si cela dietro alcuni testi di suo padre, tanto da collaborare con grandi artisti, come Jovanotti. Oltre al talento di artista, Yari Carrisi si è dedicato con successo alla produzione del vino dell’azienda di famiglia e ha lavorato anche nel mondo dello spettacolo, partecipando al noto programma televisivo Pechino Express. Attualmente ha lasciato l’Italia per trasferirsi in India - anche se saltuariamente torna nella sua Puglia - e custodisce la sua privata con grande riserbo. Dotato di una vena di sensibilità molto accentuata, durante il corso della sua vita ha dovuto affrontare il dolore per la separazione dei genitori e soprattutto la scomparsa dell’amata sorella Ylenia.

Grande amante dei viaggi, Yari ha girato il mondo insieme alla mamma Romina, con la quale condivide il suo lato spirituale più profondo. Nel corso della sua vita ha avuto alcuni amori e relazioni importanti. Dopo Pechino Express si innamorò di Naike Rivelli, la figlia di Ornella Muti. Mentre lo scorso anno, sembrava che avesse ritrovato la felicità accanto alla musicista Thea Crudi, tuttavia anche in questo caso l’idillio finì.

