Giovanna Ralli, il matrimonio con Ettore Boschi da e le relazioni con Sergio Amidei e Michael Caine

23 marzo 2022 a

a

a

Giovanna Ralli ospite di Oggi è un altro giorno, la trasmissione di Rai1 condotta da Serena Bortone. La celebre attrice - settanta anni di carriera e un centinaio di pellicole girate con i più importanti registi italiani - è stata recentemente protagonista del docufilm La voglia matta di vivere sulla vita di Ugo Tognazzi. Inoltre dopo un lungo periodo sarà di nuovo protagonista in un film.

Dalla collezione di successi alla depressione. I grandi amori, i figli e la morte a 68 anni. Ecco chi era Ugo Tognazzi

Ralli, 87 anni compiuti a inizio gennaio, vincitrice due volte del Nastro d'argento, è stata diretta da alcuni dei più grandi registi del cinema italiano, fra cui Mario Monicelli, Ettore Scola, Roberto Rossellini e Vittorio De Sica. Romana del quartiere Testaccio, ha esordito nel cinema all'età di 6 anni nei film La maestrina (1942) di Giorgio Bianchi e I bambini ci guardano (1943) di Vittorio De Sica. Interpreta spesso il ruolo della popolana romana e tra le pellicole più rilevanti della sua carriera ci sono La fuga di Spinola ("sono stata la prima a interpretare un ruolo omosessuale" ha svelato) e Il generale della Rovere (1959) di Rossellini. Dopo un periodo a Hollyood tornò in Italia dedicandosi anche a pellicole western e negli anni Settanta posò nuda per Playboy. Altro film di rilievo fu C'eravamo tanto amati di Scola "(Elide è il mio personaggio del cuore" ha raccontato in una intervista l'attrice). Negli anni Novanta si butta nelle fiction non disdegnando saltuarie apparizioni in alcune pellicole cinematografiche come Verso sera (1990 di Archibugi) e negli anni Duemila (Immaturi e Un ragazzo d'oro).

Marco Giallini, il periodo difficile dopo la morte della moglie. Chi è l'attore al cinema con C'era una volta il crimine

Ha avuto una storia d’amore molto passionale con Sergio Amidei e anche con Michael Caine. Nel 1977 ha sposato però l’attore Ettore Boschi, deceduto nel 2013. Sembra che tra loro sia stato un vero e proprio colpo di fulmine, visto che dal giorno del loro primo incontro a quello delle nozze è trascorsero soltanto alcuni mesi. A raccontarlo è stata proprio la stessa Giovanna nel corso di un’intervista rilasciata nel salotto di Domenica in. “L’unico che mi ha chiesto di sposarmi è stato Ettore e io gli ho detto sì. L’ho conosciuto quando debuttai a Milano, ci siamo visti il giorno dopo perché dovevamo andare a colazione. Vado in albergo, mi faccio una camomilla. Mi ero messa una camicia da notte di flanella. Suonano, apro ed era Ettore: non c’è stato verso, è andata benissimo“.

Emanuel Caserio, il dolore per la morte del fratello: il racconto da Serena Bortone

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.