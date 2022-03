Chi l'ha visto? torna sul caso di Carlo La Duca, stasera in tv 23 marzo su Rai3

23 marzo 2022 a

Stasera in tv - oggi mercoledì 23 marzo 2022 - torna il consueto appuntamento con Chi l'ha visto? - storico formato di Rai3 che si occupa di fatti di cronaca nera e cerca di aiutare le famiglie a ritrovare i loro cari scomparsi - con Federica Sciarelli sempre alla conduzione (dalle ore 21,20).

Nella puntata odierna la trasmissione torna sul caso di Carlo La Duca il giovane papà scomparso da Termini Imerese. La moglie e il suo migliore amico in trasmissione qualche tempo fa avevano mostrato tutto il loro affetto e dolore “è il padre dei miei figli non potrei fargli del male” ed “era il fratello che non ho mai avuto". Oggi sono entrambi accusati di omicidio e occultamento di cadavere. Potrebbe poi trovare spazio il delitto di via Poma: 32 anni dopo l’omicidio della ventenne Simonetta Cesaroni, assassinata con ventinove pugnalate il 7 agosto del 1990, la procura di Roma infatti ha aperto una nuova indagine sul caso, coordinata dalla pm Ilaria Calò, lo stesso magistrato che sostenne l’accusa contro Raniero Busco, l’ex fidanzato della vittima condannato a 24 anni nel 2011 e assolto nei due gradi successivi di giudizio. La procura, scrive il Foglio, "ha già interrogato diversi testimoni e altri, in gran segreto, verranno convocati a piazzale Clodio nei giorni successivi". Nel mirino degli investigatori ci sarebbe "un personaggio che era già comparso fin dalle prime ore dopo il delitto e che fu interrogato più volte sia in istruttoria sia in dibattimento". Da nuovi accertamenti, infatti sarebbe emerso che "il sospettato avrebbe mentito fin dall’inizio negando di aver mai conosciuto Simonetta e fornendo agli investigatori una ricostruzione dei suoi spostamenti completamente inesatta".

