L'eredità, Lara è la nuova campionessa oggi 22 marzo. Alla ghigliottina niente montepremi per l'allenamento

22 marzo 2022

Nuovo appuntamento con L'eredità ricco di emozioni quello di oggi, martedì 22 marzo. Su Rai 1, il quiz game condotto da Flavio Insinna e in onda tutti i giorni prima del Tg1, è stato caratterizzato ancora una volta dal pluricampione Alessio, che come succede da più di un mese si è guadagnato un posto al triello assieme a Norma. Non ce l'ha fatta la campionessa uscente Giulia, che è stata eliminata all'ultimo scontro da Lara, la quale si è così aggiudicata un posto al penultimo gioco.

Al triello, dunque, sfida a tre tra Alessio, Norma e Lara. Il primo passo verso la ghigliottina è fatto da Lara, che arriva all'ultima domanda con 120 mila euro. La domanda a cui ha dovuto rispondere è: "Il dolce chiamato pan dell'orso è tipico di quale regione?". Lara ha risposto, correttamente, Abruzzo, e si è guadagnata l'accesso alla ghigliottina.

Arriva all'ultimo gioco, la ghigliottina, con 120 mila euro, Lara ha dovuto legare le seguenti cinque parole: tenere, fuori, secco, scheda e seduta. Dopo una serie di dimezzamenti, ha giocato per 15 mila euro scrivendo la parola testa. La parola vincente, però, era allenamento.

