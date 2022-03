Federico Chiesa, la foto con la (presunta) nuova fidanzata: chi è Lucia Bramani

22 marzo 2022 a

Le voci sul nuovo fidanzamento di Federico Chiesa, attaccante della Juventus e della nazionale, erano iniziate a circolare da qualche settimana. L'ex Fiorentina, infatti, aveva commentato alcune foto su Instagram di Lucia Bramani, giovane modella italiana. Così i fan, dopo la separazione con Benedetta Quagli, avevano iniziato a fare due più due. Oggi, però, una foto che sembrerebbe lasciare poco spazio alle interpretazioni.

Sì, perché Chiesa - attualmente in via di recupero dopo la rottura del crociato avvenuta a inizio 2022 - ha pubblicato una foto sulle sue Stories di Instagram dove è ritratto proprio assieme a una ragazza, mentre le manda un bacio. E tutti hanno pensato che la giovane in questione possa essere proprio Lucia Bramani. Il gioiellino dei bianconeri non ha taggato la ragazza sulla foto, ma troppi indizi non fanno che una prova, di quelle vere.

Lucia Bramani, classe 2000, è una giovane modella che vanta 27 mila follower su Instagram. Ma il numero sta crescendo minuto dopo minuto proprio per le voci su un suo possibile fidanzamento con il calciatore della Juventus, Federico Chiesa. E' stata testimonial di Tezenis e, come riporta tuttosport.it, fino all'inizio del 2022 era legata all'imprenditore Anis Romdhane, co-founder e CEO del brand di orologi Watchype.

