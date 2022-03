La Pupa e il Secchione, Guenda Goria polemica sui social: il video. Chi è la fidanzata di Mirko Gancitano

22 marzo 2022 a

E' una Guenda Goria polemica quella che si appresta ad entrare nello studio televisivo de La Pupa e il Secchione questa sera, martedì 22 marzo, su Italia 1. La fidanzata di Mirko Gancitano, infatti, ha espresso sui social la sua opinione nei confronti di coloro che la criticano per essere sempre più spesso nei programmi televisivi. E così, l'attrice e pianista ha voluto difendere la sua posizione attraverso una serie di Instagram Stories.

"Ciao a tutti amici, oggi voglio rispondere a una critica che spesso mi è stata rivolta e mi offre l'occasione per parlarvi - ha detto - Ogni tanto leggo commenti che dicono 'ma tu non eri un'artista? Perché vai in televisione?'. Innanzitutto, il fatto di essere un'artista non significa che non ci si possa divertire in dei programmi di intrattenimento. In secondo luogo: mi venite a vedere? Sono in scena spesso e volentieri, porto in scena anche figure di donne e il mio femminismo, che non è che sparisce improvvisamente, ma si declina in maniera diversa. Essere femministe non vuol dire prendersela sempre e solo contro gli altri e con gli uomini, ma significa anche proporre qualcosa e io nel mio lavoro di attrice soprattutto in teatro faccio delle proposte".

Guenda Goria, nata a Roma il 4 dicembre 1988, è la figlia della conduttrice televisiva Maria Teresa Ruta e del giornalista sportivo Amedeo Goria. E' fidanzata con Mirko Gancitano, uno dei secchioni del programma di Italia 1. Il ragazzo è un videomaker freelance e attore, e i due si sono conosciuti a Shark El Sheik. Ha recitato in alcuni film e serie tv, partecipando anche a dei programmi con L'Isola dei famosi, Così fan tutte e, nel 2020, al Grande Fratello Vip assieme alla madre, come unico concorrente. Guenda viene eliminata dalla casa del Grande Fratello nella puntata del 30 ottobre, e una volta uscita ha dichiarato che il GF le ha restituito un ottimo rapporto con il padre e con la madre.

