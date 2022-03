DiMartedì stasera 22 marzo su La7. Le anticipazioni

22 marzo 2022 a

Stasera in tv, martedì 22 marzo, su La7 torna DiMartedì. Il programma di approfondimento, confronto, inchiesta condotto da Giovanni Floris, un classico dell'emittente, che va in onda ormai da diversi anni. La puntata in programma questa sera sarà ovviamente dedicata completamente alla guerra. L'Invasione dell'Ucraina da parte della Russia del sanguinario dittatore Vladimir Putin, sta cambiando gli scenari geopolitici mondiali e anche l'economia. Il ricordo alle armi sembrava ormai definitivamente archiviato in Europa, una previsione che purtroppo si è dimostrata sbagliata. In Ucraina si contano già migliaia e migliaia di vittime, tra cui oltre cento bambini e centinaia di civili. Il presidente Zelensky oggi ha chiesto nuovamente aiuto all'Italia nel corso del suo intervento davanti al Parlamento italiano. La diplomazia non procede a passo spedito, mentre la Russia continua a bombardare le città.

Dimartedì insieme a ospiti, testimoni, esperti e protagonisti politici, cerca di ricostruire quanto è accaduto nelle ultime ore del conflitto e quali saranno i possibili scenari nelle prossime settimane. Ma anche quali le possibili conseguenze, politiche ed economiche, anche per l’Italia e per il resto del mondo. Al centro della puntata focus anche sul racconto delle difficili trattative per la pace che da settimane vedono impegnate le delegazioni russe e ucraine con la mediazione delle principali potenze mondiali. C'è la possibilità che venga trovato un accordo oppure per la Russia è solo un modo per prendere tempo?

Ci sarà spazio poi per gli appuntamenti con gli opinionisti fissi del talk di La7. Nella puntata in onda stasera torneremo ad ascoltare i consigli della virologa Ilaria Capua e della biologa Barbara Gallavotti per contrastare la pandemia e sui comportamenti da adottare per abbassare drasticamente il pericolo di contagio, visto che la curva del Covid ha ripreso ad alzarsi. Non mancheranno inoltre i sondaggi Ipos di Nando Pagnoncelli che – numeri e percentuali alla mano – cercherà di fotografare l’opinione degli italiani riguardo ai temi più importanti dell’attualità del Paese

