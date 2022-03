Fuori dal Coro stasera 22 marzo su Rete 4. Ospiti e anticipazioni

22 marzo 2022 a

Stasera in tv, martedì 22 marzo, su Rete 4 nuovo appuntamento con Fuori dal coro. Inizio alle ore 21.20 per il programma condotto da Mario Giordano che ovviamente approfondirà i temi degli ultimi sviluppi diplomatici e militari del conflitto tra la Russia e l'Ucraina. Nel corso della puntata commenti e valutazioni dopo il discorso di Zelensky al Parlamento italiano. Il presidente dell'Ucraina è stato particolarmente incisivo nell'ennesima richiesta di aiuto. Ha raccolto un'autentica ovazione bipartisan da senatori e deputati. Politicamente importante la replica del premier Mario Draghi che ha ribadito che l'Italia è favorevole all'ingresso dell'Ucraina nell'Unione Europea. Cosa significa per il nostro Paese? Quali saranno i prossimi impegni per cercare di aiutare il Paese invaso dalla Russia.

Nel corso della trasmissione Fuori dal coro, ampio spazio anche all’impatto che stanno avendo il caro energia e gli aumenti del carburante sull’economia italiana e in particolare sulla sanità in un contesto in cui, per far fronte all’impennata dei prezzi, gli ospedali non riescono ad assumere nuovo personale e le Rsa continuano a chiudere. L'Italia era già reduce da un periodo particolarmente difficile a causa del Covid, la guerra e i relativi aumenti del costo dell'energia, peggiorano ulteriormente la situazione. Mario Giordano ne parlerà con i numerosi ospiti presenti in studio o collegati. Cosa può fare ancora il governo? Come può aiutare le famiglie e le imprese? Cosa devono aspettarsi gli italiani dalle prossime settimane?

Nel corso della serata, focus sul tema dell’accoglienza dei profughi ucraini con un reportage esclusivo sulle operazioni della malavita che cerca di mettere le mani sui bambini e sulle donne in fuga. Sono già decine di migliaia gli ucraini che hanno cercato rifugio in Italia, nella maggior parte dei casi mamme e bambini. Nuove ondate sono previste a breve e il rischio che nasca una vera e propria tratta sembra sempre più concreto.

