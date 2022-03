Stasera in tv martedì 22 marzo, su Rai 1 c'è lo Studio Battaglia: le anticipazioni degli episodi

22 marzo 2022 a

Seconda settimana in compagnia dello Studio Battaglia su Rai 1. Anche questa sera, martedì 22 marzo, sul primo canale della tv di Stato torna l'appuntamento con le sorelle avvocate. Aprire le porte del loro studio, infatti, significa rendersi conto che un nome può indicare una predisposizione. Alla battaglia, appunto. E il cuore di questo racconto legal dramedy in onda alle 21,25 è costituito dalle tre avvocate divorziste, Barbara Bobulbova, Lunetta Savino e Miriam Dalmazio, e una futura sposa. Una madre e tre figlie, ognuna coi propri sogni, unite da un amore profondissimo e da un’invincibile ironia che le ha sempre salvate, ogni volta che tutto sembrava crollare, come quando venticinque anni prima il padre Giorgio se n’era andato.

Nel primo episodio che andrà in onda questa sera, tornano a galla alcuni segreti nel passato di Anna e Massimo, che lavorano insieme sul caso di una donna che vuole procedere all'impianto degli embrioni congelati con l'ex marito. Carla scopre di aver vissuto per anni nella menzogna e le tre sorelle Battaglia vengono a sapere che Giorgio non avrebbe mai voluto abbandonarle.

Il secondo appuntamento invece parte da un attacco hacker, che porta alla luce una lista con i nomi degli iscritti a un sito di incontri extraconiugali. In questo contesto, Anna difende una nota onorevole che vuole divorziare dal marito senatore, fedifrago. Viola invece ha dei dubbi riguardo alle nozze e per colpa di Nina il suo matrimonio salta. Alberto è quindi costretto a confessare ad Anna una terribile verità che rischia di mettere in crisi il loro rapporto. Per scoprire come andranno a finire i due episodi di questa sera non resta che attendere le 21,25.

