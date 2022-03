Stasera tutto è possibile, gli ospiti della puntata di oggi martedì 22 marzo su Rai 2

22 marzo 2022 a

Il martedì sera, su Rai 2, c'è spazio solo per Stasera tutto è possibile. E così anche oggi, 22 marzo, torna un nuovo appuntamento con l'amato programma condotto da Stefano De Martino. Una sesta puntata tutta da vivere per il comedy show in onda alle 21,20, giunto alla sua settima edizione. Il format è molto amato dal pubblico: tanti giochi divertenti, tanti ospiti del mondo dello spettacolo che si mettono alla prova, con il solo obiettivo di far ridere i telespettatori. Il programma è a cura di Tiziana Iemmo, il produttore esecutivo è Domenico Durante, la regia è Sergio Colabona. Il programma è realizzato da Rai 2 in collaborazione con Endemolshine Italy.

Il tema della puntata di questa sera sarà Viva l'Italia. Come sempre, ci saranno come ospiti fissi Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e Vincenzo De Lucia, che, questa settimana, vestirà i panni di Sandra Milo e Mara Venier. Sul palco dell’Auditorium Rai di Napoli, per questo appuntamento, arriveranno anche Elettra Lamborghini, Antonio Giuliani, Maurizio Casagrande, Valeria Graci, Aurora Leone e Fabio Balsamo dei The Jackal.

Tra i tanti giochi e le prove che verranno effettuate nel corso della serata, non mancheranno la Stanza inclinata - vera icona del programma con il suo pavimento inclinato di 22,5 grandi, ma anche Do re mi fa male, Alphabody, Serenata step e molti altri. Il format funziona anche grazie a Stefano De Martino, che ormai è al timone del programma da alcuni anni e riesce a fare da ottimo mediatore tra gli ospiti in studio e i telespettatori a casa, che commentano sempre l'andamento della puntata sui social.

