Vasco Rossi, nuovo singolo con Marracash: ecco quando esce. I proventi a Save the Children

22 marzo 2022 a

a

a

Un duetto inaspettato, ma che già fa sognare i fan dei rispettivi artisti. Vasco Rossi ha annunciato questa mattina, martedì 22 marzo, l'uscita del nuovo singolo La pioggia alla domenica, realizzato con Marracash, uno dei maggiori artisti della musica rap italiana. L'annuncio è arrivato via social, nei canali del Blasco.

"Venerdì 25 marzo è fuori dappertutto il nuovo attesissimo singolo di primavera La pioggia alla domenica con Marracash - si legge nelle pagine social di Vasco Rossi - Una versione inedita ed esclusiva del brano i cui proventi saranno devoluti a Save The Children, sempre sul fronte impegnati a favore dei bambini, vittime innocenti di tutte le guerre. Mi piace Marracash, è nato ai tempi del rap ma ha la penna del cantautore. Quando mi ha chiesto di campionare Gli Angeli per un brano del suo nuovo album, ho trovato molto interessante il suo lavoro e da lì è nata l’idea di affidargli La pioggia alla domenica. Ne è venuta fuori una autentica contaminazione con un bel senso artistico: Marra ha centrato perfettamente lo spirito ironico e frustrato della canzone, con un suo testo originale e coerente. Stay tuned".

A Umbria Jazz il 17 luglio il concerto di Jeff Beck. Biglietti disponibili da martedì 22 marzo

Marracash ha sempre ritenuto Vasco "uno dei più grandi poeti del Novecento, uno che ha insegnato a tutti a scrivere canzoni tridimensionali e per questo è il mio personale autore preferito di sempre". I due artisti hanno deciso di devolvere i proventi del singolo a Save the Children, l’Organizzazione che da oltre 100 anni lotta per salvare le bambine e i bambini a rischio e garantire loro un futuro, a favore dei bambini coinvolti nella guerra in Ucraina. Save the Children, che opera nel paese dal 2014, sta distribuendo aiuti ai bambini tuttora intrappolati nel Paese e che stanno rischiando la loro vita, e sta supportando coloro che sono fuggiti nei paesi limitrofi e che hanno bisogno di protezione e di beni di prima necessità.

Tiziana Civitani: "I Ladri di carrozzelle sono la mia seconda famiglia"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.