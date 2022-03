Tiziana Civitani, chi è la cantante dei Ladri di carrozzelle: la malattia e l'amore per la musica

22 marzo 2022 a

Nuovo appuntamento con Oggi è un altro giorno su Rai 1, il programma in onda dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 16. Nella puntata odierna, martedì 22 marzo, la conduttrice Serena Bortone ospiterà nel suo studio, un vero e proprio salotto pomeridiano della tv di Stato, anche Tiziana Civitani, la cantante dei Ladri di carrozzelle.

Nata a Roma, Tiziana Civitani ha raccontato a disabilmente.it la sua storia. "Sono affetta da tetraparesi spastica infantile, convivo con la mia disabilità da sempre. Le persone purtroppo, in molti casi, anche essendo ormai in era moderna, ancora non riescono a guardare oltre la disabilità, di primo impatto non è quasi mai semplice essere “trattati” al pari. Questo perché ancora oggi c’è mancanza di informazione, si parla poco di disabilità e quando se ne parla non se ne parla in modo giusto, per modo giusto intendo senza pietismi o senza sottolineare le limitazioni, che innegabilmente esistono, ma che comunque lavorandoci sopra possono essere superate. I problemi con la disabilità innegabilmente ci sono, e anche con la mia ne ho, ma cerco sempre di affrontarli innanzitutto con leggerezza, col sorriso e l’ironia, perché quando si fanno le cose con leggerezza tutto è meno gravoso per te e per chi ti sta accanto, e poi con tanto impegno, costante e giornaliero, per vivere degnamente in un mondo che ancora non fornisce gli strumenti adatti, sia umanamente che in campo logistico".

La passione per la musica è iniziata dall'infanzia. "Papà suonava la tastiera da autodidatta, mamma cantava per hobby, come mia sorella, mentre mio fratello scrive poesie. Ma io, sembrerà comico, volevo fare la ballerina - ha raccontato a redattoresociale.it - mi appoggiavo con le braccia ai piedi del letto e facevo mosse che potevano somigliare a un balletto. Finché un giorno mio fratello portò a casa una tastiera in cui inserivo il dischetto per fare il karaoke: quasi giocando, ho scoperto di avere una bella voce e a 12-13 anni ho capito che era più semplice cantare che ballare. Poi ho cominciato a studiare per sviluppare questo talento". Adesso per lei ci sono i Ladri di carrozzelle: "La prima volta li ho incontrati quando avevo 22 anni, ho fatto il provino ma poi ho dovuto lasciare per problemi di salute e di spostamenti. Poi sono tornata nel 2016, stabilmente: la band è la mia seconda famiglia. Purtroppo per me la musica non è fonte di sostentamento, ma una soddisfazione personale, un motivo di riscatto: sotto il palco vengo guardata come una persona con disabilità, invece quando salgo e inizio a cantare lo sguardo e la percezione degli altri cambiano, lo vedo e lo sento dal calore degli applausi, quindi ridiscendo da artista. Purtroppo il gruppo musicale formato da persone con disabilità non viene preso sul serio a priori, spesso è chiamato per eventi di beneficenza e in parrocchia perché le aspettative dei committenti sono molto basse, mentre abbiamo la nostra professionalità e quando ci esibiamo ci dicono: “Ah, ma allora suonate davvero”. Non pensano più: “Poverini, cosa possono fare?”. A causa dei preconcetti e della svalutazione a priori, la nostra è sempre una doppia fatica: chi investe su un perdente in apparenza?".

