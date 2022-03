Sergio Muniz, chi è il cantante e attore spagnolo: la malattia del figlio, la vittoria a L'isola dei famosi e Tale e quale show. Ora c'è Camminare, il primo singolo in italiano

22 marzo 2022 a

Gradito ospite della puntata odierna - martedì 22 marzo - di Oggi è un altro giorno, Sergio Muniz racconterà la sua carriera e presenterà Camminare, il suo primo singolo in italiano. Muniz sarà ospite della trasmissione condotta da Serena Bortone, in onda dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 16 su Rai 1.

Sergio Muniz nasce a Bilbao, in Spagna, il 24 settembre 1975. A vent'anni si trasferisce in Italia, dove raggiunge la popolarità nel 2004, vincendo la seconda edizione de L'Isola dei famosi, condotta da Simona Ventura su Rai 2. L'anno successivo esordisce come protagonista, nel ruolo di Alfredo Germonti, nella miniserie tv di Canale 5, La signora delle camelie, e nel 2006 inizia la carriera da attore anche in Spagna. L'esordio come cantante è datato 2009, quando è uscito il singolo La Mar, mentre nel 2014 è arrivato il primo Ep, La Playa. Nel 2020 partecipa a Tale e quale show, ottenendo un ottimo riscontro tra il pubblico, mentre da qualche settimana è uscito il suo primo singolo in lingua italiana, Camminare, assieme a Luca Battistini.

Per quanto riguarda la vita privata, nel 2009 ha sposato Beatrice Bernardin, ma il matrimonio è finito nel 2017. Oggi è fidanzato con Morena, un'insegnate di yoga. In passato aveva raccontato della sua malattia, il reflusso gastroesofageo: “Crampi alla bocca dello stomaco, talmente intensi e dolorosi da non riuscire neppure a reggermi in piedi, né tanto meno a mangiare o a bere – ha raccontato Sergio – Potevo solo stare a letto, preda di quegli spasmi continui e acuti che non mi davano tregua”. Di recente, invece, ha confessato a Storie italiane che il figlio soffre di una malattia rara, l'epidermolisi bollosa, una malattia genetica che riguarda la pelle e che necessita di cure nuove. Per questo aveva dichiarato di sentirsi vicino ai genitori che hanno figli con malattie rare affermando che soltanto la ricerca può trovare un modo di debellarle.

