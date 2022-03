Stasera martedì 22 marzo in tv Cartabianca, anticipazioni e ospiti

22 marzo 2022 a

a

a

Stasera in tv, martedì 22 marzo, su Rai 3 consueto appuntamento con CartaBianca, il programma di approfondimento condotto da Bianca Berlinguer. Naturalmente al centro della puntata di questa sera ci sarà il conflitto in Ucraina. I numerosi ospiti di Bianca Berlinguer faranno il punto sulla situazione della guerra, ma saranno analizzate e commentate soprattutto le parole del presidente Volodymyr Oleksandrovyč Zelens'kyj, ufficialmente Zelensky, intervenuto al Parlamento italiano. L'Ucraina sta cercando di resistere in tutti i modi al folle attacco militare della Russia. I morti sono ormai migliaia. Diverse le città rase al suolo, in particolare Mariupol, ridotta in cenere. Milioni le persone che hanno deciso di lasciare il Paese per cercare di mettersi in sicurezza, in particolare donne e bambini.

Guerra Ucraina-Russia, Biden: "Rischio armi chimiche". Mosca: "Solo insinuazioni"

Il conflitto, però, si sta rivelando molto più complesso per l'esercito di Vladimir Putin. I militari ucraini resistono e spesso sono protagonisti di violente controffensive. I paesi occidentali continuano a fornire armi e a prendere pesanti provvedimenti contro la Russia, dove l'opposizione interna sembra crescere di giorno in giorno. Le diplomazie lavorano intensamente, ma per il momento appare improbabile che venga raggiunto un accordo. Zelensky ha comunque ribadito che qualsiasi intesa sarà sottoposta a referendum. Nel frattempo la crisi economica investe i paesi dell'Europa che nel frattempo sta cercando di varare politiche energetiche comuni per evitare di dipendere dal gas e dal petrolio della Russia.

Guerra Ucraina-Russia, Zelensky: "Mariupol ridotta in cenere, ma sopravviverà"

Di questo e di tanto altro si occuperà la puntata di stasera di Cartabianca. Come al solito gli ospiti saranno annunciati via social, a poche ore dall'inizio del programma.

Guerra Ucraina, Kiev: "Russia ha scorte cibo e armi per 3 giorni"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.