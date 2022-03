Alvin, chi è la moglie Kali Wilkes: carriera e vita privata dell'inviato de L'Isola dei Famosi

21 marzo 2022 a

a

a

Alvin è l'inviato de L'Isola dei Famosi 2022, per lui si tratta della quarta stagione in cui racconterà le peripezie dei naufraghi da l'Honduras. Sarà lui a dirigere i collegamenti del reality con lo studio dove ci sarà Ilary Blasi arrivata invece alla seconda conduzione consecutiva.

L'Isola dei Famosi, chi sono i naufraghi concorrenti, gli opinionisti e le regole

Alvin - pseudonimo di Alberto Bonato - è originario di Rho, ha 44 anni. La sua carriera è iniziata nel 1998 quando ha fatto parte dei conduttori di Disney Channel, poi su un camper itinerante, ha condotto il programma musicale Rapido con Chiara Tortorella. Il successo vero e proprio arriva con la conduzione di Top of the Pops su Rai2. Tra gli altri programmi anche Miss Muretto 2007, Red Bull Cliff Diving a Polignano e quindi Verissimo come intervistatore. Nel 2015 è inviato de L'Isola dei Famosi, esperienza replicata anche nel 2016, nel 2019 e quest'anno. Il conduttore ha anche un’attività di produttore e autore di musica, utilizzando pseudonimi quali Smoking Egg, Red Touch, Post No Bills, Vanda e Family Man.

Blind, il rapper perugino a L'Isola dei Famosi: "Mi metto in gioco, ma resto un cantante"

Nella vita privata Alvin è sposato con Kali Wilkes - originaria di Leeds - dal 2007, la coppia ha due figli (Tommee e Ariel). Il conduttore molto spesso valorizza il ruolo di sua moglie, ponendo l’attenzione sull’importanza di averla accanto, soprattutto nei momenti più complicati. Ricorda sempre che è anche grazie a lei se lui è riuscito a realizzare i suoi sogni professionali in quanto si dedica a tempo pieno ai loro due figli, lasciandogli la possibilità di concentrarsi sul lavoro.

Video su questo argomento Il Cantante Mascherato, eliminata Vladimir Luxuria: era il Pesce Rosso

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.