Alessio e Aicha, L'Eredità vola con la sfida tra i due giovani campioni

21 marzo 2022 a

a

a

Giovani, preparati, vincenti. Sono Alessio Zannetti e Aicha Ndaye ormai da settimane i protagonisti de L'Eredità, il quiz-game in onda ogni giorno su Rai1 e condotto da Flavio Insinna. Lui 18enne romano, lei 22enne toscana. Lui studente del liceo Linguistico Kant della capitale, lei di San Casciano al terzo anno di Giurisprudenza. Presentissimi ormai in ogni triello, da diverse puntate, stanno cannibalizzando il quiz scambiandosi il titolo di campione di puntata in puntata e stabilendo record su record, all'inseguimento del mito Cannoletta (51 puntate, 32 vittorie e 8 ghigliottine, per un totale di 280mila euro vinti).

L'Eredità, Alessio torna campione e vince 52.500 euro alla Ghigliottina con Ape

Alessio partecipa al quiz di Rai1 dal 14 febbraio 2022 e sino a ora ha vinto 162.500 euro. I suoi numeri: 34 partecipazioni a L'Eredità, 17 alla Ghigliottina, 4 vittorie del montepremi. La prima vincita è arrivata alla fine del mese di febbraio: il 27 si è portato a casa 25mila euro. Poi si è ripetuto l'8 marzo con 10mila euro, il 18 con 75mila e oggi con 52.500 euro.

Alessio vince ancora a L'Eredità: ecco quanto si è portato a casa dall'inizio

Aicha vanta 12 partecipazioni, 4 titoli di campionessa e una vittoria finale (il 10 marzo ha conquistato 13.125 euro). La sfida si rinnoverà anche oggi e chissà stavolta chi la spunterà o se qualcuno di loro due dovrà magari lasciare spazio a qualche nuovo campione: il gioco condotto da Insinna infatti non è nuovo a colpi di scena proprio quando meno te lo aspetti.

Aicha Ndiaye, chi è la campionessa de L'Eredità: abita in Toscana e ha già vinto una bella cifra

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.