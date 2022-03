Freedom - Oltre il confine stasera in tv lunedì 21 marzo. Le anticipazioni

21 marzo 2022 a

a

a

Freedom – Oltre il Confine, stasera lunedì 21 marzo, su Italia 1 appuntamento con il viaggio di Roberto Giacobbo e della sua squadra. Inizio alle ore 21.20 per il programma di divulgazione. Giacobbo torna nelle Marche e visita Pesaro, appena nominata Capitale della Cultura 2024. Freedom racconterà il suo cittadino più illustre, il compositore Gioacchino Rossini, considerato il Mozart italiano. Giacobbo prova a spiegare il legame tra Rossini e la città che il compositore amò profondamente, nominandola erede universale dei suoi beni affinché il Comune potesse fondare un liceo musicale. Sarà proprio la musica di Rossini ad accompagnare le telecamere verso Villa Caprile e il Castello di Gradara.

Roberto Giacobbo poi si sposterà verso l'entroterra del Riminese per visitare il Castello di Montebello di cui cercherà di svelare i segreti. Il maniero ha un fantasma molto particolare, una bambina di nome Azzurrina, vissuta nella seconda metà del 1300, quando il castello era della famiglia Malatesta, una tra le più importanti e influenti del Paese. Giacobbo racconta la sua storia, un'era in cui bastava davvero poco per essere considerate delle streghe e finire al rogo.

La trasmissione continua con un viaggio nel tempo, tra luoghi distanti, come Malta, Mohenjo-daro, l’Isola di Pasqua e non solo. Cosa nasconde il passato dell’uomo? Da dove veniamo? Cosa c’è da scoprire ancora tra quelle pietre? Un viaggio molto interessante in cui non mancheranno emozioni e storie molto particolari. Annunciato anche l'approfondimento sui segreti della mente: la Sindrome del nido vuoto coglie i genitori che vedono i propri figli lasciare casa, per costruirsi una vita autonoma. Quali sono le reazioni più comuni e cosa si può fare per affrontare serenamente questo momento? Infine la rubrica Museo in 10 minuti. Stasera Roberto Giacobbo proporrà un “Best of” delle sei strutture che sono state raccontate durante la stagione.

