Vostro Onore, stasera in tv lunedì 21 marzo l'ultima puntata. La trama. Come finisce

Stasera in tv, lunedì 21 marzo, su Rai 1 ultimo appuntamento con la fiction “Vostro Onore”. Inizio alle ore 21.25 per la serie in cui i principali interpreti sono Stefano Accorsi, Barbara Ronchi, Francesco Colella, Matteo Oscar Giuggioli. Diamo uno sguardo alla trama dell'ultima serata di una fiction che è stata molto seguita dai telespettatori e apprezzata dalla critica. Cosa succede nella puntata decisiva? Sicuramente non mancheranno ulteriori colpi di scena. Ma come andrà a finire? Come sempre, anche questa puntata finale di Vostro Onore è suddivisa in due episodi, il settimo e l'ottavo che chiude la stagione.

Matteo, trattenuto da Danti, Sara e Orlando, riesce a giustificare la sua presenza in ospedale e nella stanza di Diego Silva. Sara comincia a sospettare di lui e del padre. Vittorio riesce a mettere in cattiva luce i contatti dell’ispettrice con Miguel, che viene interrogato da Danti e Orlando, con scarsi risultati. Vittorio, intanto, consegna Salvatore in condizioni sempre più gravi alla moglie. Maddalena lo recupera e corre in ospedale. Vittorio e Matteo sentono di non avere più scampo: decidono di fuggire all’estero.

In commissariato Danti e Orlando interrogano Maddalena, che continua a coprire Vittorio. Matteo si presenta con la nonna Anita in commissariato. Vittorio chiede a Matteo una spiegazione e il figlio gli racconta tutta la verità. Vittorio si trova di fronte alla scelta di accettare o meno la carica di nuovo Presidente del Tribunale. Quale sarà la sua decisione? Una serata particolarmente intensa che corona una fiction di successo della televisione di Stato. Quella di Stefano Accorsi è stata una interpretazione ottima, secondo diversi critici una delle migliori della sua lunga e intensa carriera. Ci sarà una seconda stagione di Vostro Onore? Gli ascolti sono stati il linea con le attese, ma i remake fino ad ora non hanno mai premiato le produzioni Rai.

