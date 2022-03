L'Isola dei Famosi, stasera in tv 21 marzo su Canale5: chi sono i naufraghi concorrenti, gli opinionisti e le regole

21 marzo 2022 a

Stasera in tv - lunedì 21 marzo 2022 - torna L'Isola dei Famosi il reality arrivato alla sedicesima edizione in onda su Canale5 (oggi dalle ore 21,40) con due appuntamenti settimanali (lunedì e giovedì) e Ilary Blasi al timone per il secondo anno consecutivo. In veste d'inviato - per lui si tratta della quarta volta - ci sarà ancora Alvin. Novità invece sul fronte degli opinionisti in studio: saranno Vladimir Luxuria, che vinse proprio questo reality nel 2008, e Nicola Savino che invece lo ha condotto nell'ultima volta che è stato mandato in onda sulla Rai. L'Isola dei Famosi si svolge ancora una volta in Honduras - lo scenario sarà a Cayo Cochinos e vedrà, altra novità della formula, i naufraghi partecipare in coppia. Niente spiagge o isole deserte, tra i concorrenti diversi habitués della tv, riciclati, ex sportivi, prezzemoline e qualche volto nuovo.

Tante le coppie in gara: Guendalina Tavassi (ex gieffina ed ex naufraga) è con il fratello Edoardo; Lory del Santo (che ha già vinto un’Isola dei Famosi, ha partecipato a Fattoria, Gf Vip, Pechino Express) è con il fidanzato Marco Cucolo; Jeremias Rodriguez, fratello di Belen e Cecilia ci riprova (dopo Gf Vip e Isola dei Famosi), stavolta in coppia con il padre Gustavo; i due Cugini di Campagna Nick Luciani e Silvano Michetti; l’ex gieffina Carmen di Pietro con il figlio Alessandro Iannoni. E due coniugi sportivi: Laura Maddaloni, judoka, con il campione di boxe Clemente Russo.

Tra i famosi da soli, Antonio Zequila, già nel cast del 2005, l’attore Nicolas Vaporidis, l’ex pilota di moto Marco Melandri e Blind, terzo classificato a X Factor 2020. E poi: Roger Balduino, modello e imprenditore, l’ex Miss Argentina Estefania Bernal e la modella Jovana Djordjevic; Floriana Secondi, ex vincitrice della terza edizione del Grande Fratello; Roberta Morise ex Professoressa dell’Eredità (ed ex fidanzata di Carlo Conti). E Ilona Staller, definita nel sito ufficiale del programma “attrice e cantante”.

