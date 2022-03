PresaDiretta stasera lunedì 21 marzo su Rai 1. Anticipazioni e ospiti

21 marzo 2022 a

Stasera in tv, lunedì 21 marzo, su Rai 1 appuntamento con PresaDiretta. Il programma condotto da Riccardo Iacona, torna sulla guerra in Ucraina per raccontare quanto pesano, sugli equilibri del conflitto, il nostro ritardo nello sviluppo delle fonti rinnovabili e la nostra dipendenza dall’energia fossile: gas, petrolio, carbone. Si parlerà di una guerra che Putin non potrebbe finanziare senza i soldi europei del gas che acquistiamo. Intanto c’è un’altra guerra che siamo costretti a vincere, quella contro il riscaldamento globale, che rischia di distruggere la nostra stessa possibilità di sopravvivere sul pianeta.

PresaDiretta ha raccolto dati analisi immagini e testimonianze esclusive, come quella di Svetlana Krakovska, la più importante scienziata del clima in Ucraina: “Abbiamo un’ultima opportunità per essere resilienti al clima – ha detto - ma la finestra per agire è sempre più stretta. E con questa guerra si sta chiudendo”.

E ancora. Le gravissime conseguenze ambientali della guerra in Ucraina; i rischi potenziali delle centrali nucleari cadute nelle mani dell’esercito russo; la geopolitica dei combustibili fossili nel mondo e il piano europeo per la riduzione della dipendenza dal gas russo; il ritardo italiano e gli ostacoli sulla strada delle rinnovabili; gli esempi virtuosi e le testimonianze di chi ci spiega come liberarci dei combustibili fossili in tempi brevissimi. L’ultimo drammatico Rapporto sulle conseguenze del riscaldamento del pianeta dell’Ipcc, il Gruppo Intergovernativo sul Cambiamento Climatico, è passato sotto silenzio a causa della guerra. Ma quello che ha denunciato è definitivo: già oggi la temperatura è aumentata di 1,1 grado. La nostra casa sta bruciando.

PresaDiretta è andata negli Stati Uniti, dove la Florida e la Louisiana combattono contro l’innalzamento del mare lungo le coste e la California contro gli incendi e la mancanza d’acqua. E in Madagascar, dove è in corso la prima carestia al mondo causata dal cambiamento climatico. E infine in Italia dove ci sono molte esperienze positive di adattamento al cambiamento del clima. Riccardo Iacona discuterà di tutto questo con gli scienziati suoi ospiti in diretta: Elisa Palazzi, climatologa ricercatrice del Cnr e dell’Istituto di scienze dell’atmosfera e del clima di Torino e Nicola Armaroli, dirigente di ricerca presso il Cnr, membro dell’Accademia Nazionale delle Scienze ed esperto di energia rinnovabile.

