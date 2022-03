Alessio, ecco quanto ha vinto il campione de L'Eredità. Chi è il giovane che macina record

20 marzo 2022 a

Non smette più di stupire Alessio, il giovane campione de L'Eredità. Con la vittoria di oggi, domenica 20 marzo, Alessio si è portato a casa altri 52.500 euro, che sommati ai 110 mila euro vinti fin qui fanno 162.500 euro. Un bel gruzzoletto, in gettoni d'oro, per il 18enne con la capacità di sapere tante cose e farle fruttare bene nel quiz game. Basti pensare che la domanda che l'ha spedito alla Ghigliottina questa sera era riferita al racconto di Robert Louis Stevenson, Lo strano caso del dottor Jekyll e del signor Hyde. Studente del liceo linguistico Kant di Roma, Alessio è una presenza fissa da più di un mese. Il 14 febbraio la sua prima partecipazione, e da allora sono arrivate quasi solo vittorie.

I numeri di Alessio parlano chiaro: 34 partecipazioni al Triello, 17 alla Ghigliottina, 4 vittorie del montepremi. La prima vincita è arrivata alla fine del mese di febbraio: il 27 si è portato a casa 25mila euro. Poi si è ripetuto l'8 marzo con 10mila euro, il 18 con 75mila e oggi con 52.500 euro. E se sono i numeri che alla fine dicono la verità, allora quelli di Alessio lo mettono in scia ai più grandi di sempre del programma e lo avvicinano, puntata dopo puntata, a Massimo Cannoletta, lo storico campione del quiz game condotto da Flavio Insinna. Il divulgatore scientifico salentino, infatti, è a quota 51 puntate, 32 vittorie e 8 ghigliottine vinte, per un totale di 280mila euro.

Alessio ha già superato il bottino vinto da Martina Crocchia, altra storica campionessa del programma, che nella primavera 2021 ha portato a casa 158 mila euro. Per lei anche 20 partecipazioni al Triello e 10 titoli di campionessa. Insieme ad Alessio sta trovando continuità anche Aicha, ragazza toscana arrivata a 11 partecipazioni, quattro titoli di campionessa e una vittoria finale. Chissà quanto tempo andranno ancora avanti i due, che stanno tenendo attaccati alla televisione milioni di italiani ogni giorno.

