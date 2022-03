Aldo Montano, quante medaglie olimpiche ha vinto? La moglie è russa: "Putin mi è sempre piaciuto", polemica sui social

20 marzo 2022 a

a

a

Questa sera, domenica 20 marzo, su Canale 5 c'è Lo show dei record, condotto da Gerry Scotti. Tra gli ospiti, anche Aldo Montano. L’ex schermidore, campione olimpico, proverà a cimentarsi con una prova bizzarra che avrà a che fare con la spada e le angurie. Ma quante medaglie olimpiche ha vinto Montano?

Su Canale 5 caccia al record per entrare nel Guinness

Nato a Livorno nel 1978, tutta la sua famiglia è salita in pedana. Il padre Mario Aldo, il nonno Aldo e i tre zii - Mario Tullio, Tommaso e Carlo - hanno partecipato in passato alle Olimpiadi sempre nella sciabola (ad eccezione di Carlo, l'unico fiorettista della famiglia), salendo tutti sul podio nella gara a squadre. Aldo ha vinto l'oro ad Atene 2004 nella gara individuale. A squadre, invece, ha vinto due argenti, ad Atene 2004 e a Tokyo 2020, e due bronzi, a Pechino 2008 e a Londra 2012. Al termine della finale dell'edizione nipponica ha dichiarato pubblicamente il ritiro dalle competizioni e dalle pedane.

Speciale Tg1 dedicato a Pasolini a cento anni dalla sua nascita

Per quanto riguarda la vita privata, ha avuto una relazione in passato con Manuela Arcuri, poi con Antonella Mosetti. Adesso è fidanzato con una russa, Olga Plachina, che nelle scorse ore è finita al centro di una polemica social. "Chi sono io per giustificare questa guerra? Chi sono io per fermare Putin? Chi sono io a dare ragione a uno dei due - si è interrogata -? Sono una ragazza semplice. Sono una ragazza russa e sono fiera di essere russa. Mi è sempre piaciuto Putin, mi è sempre piaciuto il nostro regime. Il mio stato mi ha dato tutto per crescere ed essere una ragazza felice", ha scritto sui social la Pachina. "Purtroppo nessuno di noi sa la verità. Da parte di entrambi c’è una grossa propaganda. Mi dispiace un botto cosa sta succedendo, ho parenti anche in Ucraina. Ma mi dispiace che danno torto al 1000% ai russi! Ma non c’è fiamma senza fuoco! I miei dibattiti politici rimarranno a casa mia, ma non qui e di certo non davanti all’ambasciata russa".

Massimo Giletti, perché è sotto scorta? La carriera del giornalista

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.