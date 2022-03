Stasera domenica 20 marzo su Canale 5 Lo Show dei Record con Gerry Scotti. Le anticipazioni

20 marzo 2022 a

Caccia al record per entrare nel Guinnes dei primati stasera, domenica 20 marzo, in tv su Canale 5. E' in palinsesto Lo Show dei Record, programma presentato da Gerry Scotti, inizio alle ore 21.20. Terzo appuntamento con la trasmissione che propone i tentativi di entrare nel Guinness World Records. Lo Show dei Record è prodotto da Rti, in collaborazione con Banijay Italia. Dallo Studio 11 di Cologno Monzese, uomini e donne provenienti da ogni parte del mondo, sfidano i loro limiti per entrare nel Guinness.

Al centro della scena e dall’Autotromo di Monza, le performance dai diversi sapori e tipologie, che riescono ad appassionare e stupire tutta la famiglia. Prove spettacolari e divertenti di carattere sportivo, artistico e delle più incredibili discipline. Questa sera il personaggio sportivo ospite della trasmissione sarà Aldo Montano. L’ex schermidore, campione olimpico, proverà a cimentarsi con una prova bizzarra che avrà a che fare con la spada e le angurie. A presentare la serata, come sempre, sarà Gerry Scotti, uno dei conduttori più amati della televisione italiana. Sarà lui ad annunciare in studio e all'esterno i protagonisti della puntata che cercheranno di entrare nel Guinness World Records.

Per Gerry Scotti si tratta dell'ennesimo impegno professionale in una carriera brillante e ricca di soddisfazioni che in questa fase è caratterizzata anche dalla conduzione di Striscia la notizia. In una recente intervista, Gerry Scotti ha spiegato che "è vero, entro nelle case degli italiani e lo faccio da anni con la ferma convinzione di essere un privilegiato perché sono convinto di una cosa: il pubblico ti fa entrare a casa sua e ti ama solo se sei credibile, affabile, gentile, educato e soprattutto se lo rispetti. Ecco, credo che in tutti questi anni il mio primo desiderio sia stato rispettare il telespettatore. Fino a quando farò questo mestiere sarà sempre così". Per chi preferisce una serata spensierata agli approfondimenti sulla guerra, appuntamento con Lo Show dei Record.

