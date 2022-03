Verissimo, Ilary Blasi racconta: "Ecco la mia verità sul matrimonio con Totti"

20 marzo 2022 a

Era grande attesa e non ha tradito le aspettative: Ilary Blasi è intervenuta a Verissimo oggi, domenica 20 marzo, per parlare del matrimonio con Francesco Totti che nelle scorse settimane era finito al centro della cronaca per una presunta fine della relazione.

"Su questa storia si è detto tanto, forse troppo. C'è stato un accadimento mediatico nei miei confronti e della mia famiglia schifoso. I nostri figli ci hanno fatto domande, il nostro pensiero è andato a loro. Non è un gossip, proprio una notizia certa. Io da quando mi sono fidanzata con Francesco, ogni tot di anni sono uscite queste notizie. E' sempre successo. Il gossip si fa più succoso quando si accosta e si dà un volto. Effettivamente è stato un accadimento mediatico, durato tre giorni, poi però si è cominciata ad affievolire. Vergognoso che quotidiani nazionali hanno dato spazio", ha detto a Silvia Toffanin.

Francesco era stato associato a Nomei, con tanto di foto. "Io non la conosco, lui forse l'ha incontrata a un centro sportivo e lei gli ha chiesto una foto. Ma sono cose che succedono tutti i giorni con lui. Era già successo uno scandalo forte prima che mi sposassi. Nei giorni di queste fake news stava scoppiando la guerra e in tv si parlava della fine del matrimonio di Totti. Non so se altre coppie avrebbero avuto lo stesso scalpore. Il circo mediatico è garantito. La foto allo stadio di Francesco con Noemi, fatta in prospettiva, era inscenata da qualcuno. Io sto insieme a mio marito da 20 anni, non ci sono cascata allora, non ci casco ora". Il momento più difficile, ha raccontato, è stato "quando Francesco ha smesso. Come usciamo da questa tempesta? Pronti per la prossima. Io non sono forte, ma molto attenta e intelligente. Basta questo".

