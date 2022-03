Alex Belli e Delia Duran di nuovo insieme: lo scherzo de Le Iene e l'ombra di Soleil Sorge

20 marzo 2022 a

Dopo tutta una serie di vicissitudine amorose vissute negli ultimi mesi nella casa del Grande Fratello, Alex Belli e Delia Duran sono tornati insieme. I due sono stati al centro del triangolo amoroso con Soleil Sorge e oggi - domenica 20 marzo - racconteranno la loro relazione ai microfoni di Silvia Toffanin, durante la puntata di Verissimo in onda alle ore 16,30 su Canale 5.

Nei giorni scorsi è andato in onda a Le Iene uno scherzo fatto da Stefano Corti, che aveva voluto indagare com'erano andate in onda le cose tra i tre. La Iena e la troupe si sono recati nell'hotel in cui si trovavano Belli e la Duran la sera della finale del Gf Vip. "Alla fine siamo tornati all’amore di singletudine - ha detto l'attore che in passato aveva preso parte a Centovetrine - questo è. Soleil? Non sta in questo albergo. Delia? Certo, avevi anche dubbi? Stasera l’ultimo dei miei pensieri è Soleil Sorge".

Tutto finito? Macché, perché Le Iene decidono di passare il resto della serata fuori dall'hotel, tenendo un occhio - o meglio, un orecchio - sulla camera dei due. Fino a che Belli non esce nero di rabbia. "Lei tutte le volte che inizio deve venirmi a rompere i cogl*oni! Sentivi urlare? Sono sicurissimo della mia scelta. La Duran mica è la minestra riscaldata, ma l’hai vista? Ci avete veramente spaccato la m*nchia! Ma io sono qua con la Duran e mi dovete venire a rompere i cogl**ni dopo due mesi e mezzo che non la vedo! Io ho detto a Soleil che la amo? Eh no! Più di questo cosa possiamo fare? L’unico vero amore indissolubile è Delia Duran".

