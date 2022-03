Jessica, Lulù e Clarissa Selassiè, le tre sorelle del Gf Vip con il dramma del padre: cosa è successo

20 marzo 2022 a

A Verissimo, oggi domenica 20 marzo, Silvia Toffanin darà nuovamente spazio ai partecipanti dell'ultimo Grande Fratello Vip, programma conclusosi lo scorso lunedì con la vittoria di Jessica Selassiè. E proprio la campionessa, assieme alle sorelle Lulù e Clarissa, sarà tra gli ospiti dell'appuntamento odierno, in onda dalle 16,30 su Canale 5.

La vincitrice, come detto, è Jessica. Ventisette anni, ha battuto in finale al telefoto Davide Silvestri. Ha iniziato il percorso nella casa a settembre, superando alcune nomination e diventando assoluta protagonista dopo le festività natalizie grazie anche all'ingresso di Barù. Infatuatasi proprio del nobile con origini di Bolgheri, alla fine ha superato i televoti decisivi sino alla proclamazione in studio. E' la sorella mezzana delle tre sorelle: Clarissa infatti ha 19 anni, Lulù invece 33. Le tre sono pronipoti dell’ultimo imperatore etiope Hailè Selassiè. Le tre da sempre vivono nel lusso tra la Capitale, dove hanno un'abitazione in piazza di Spagna, e Londra. Non possono mancare, nella loro vita, un parrucchiere privato, un truccatore a domicilio e un autista.

Ma le tre sono principesse per davvero, pur non avendo più il titolo? Questa era la loro versione. Poi però è arrivata la bomba lanciata nelle scorse settimane dal settimanale Oggi, secondo cui il padre sarebbe il figlio di un giardiniere italiano che lavorava nel palazzo imperiale. Giulio Bissari, questo il nome, adesso si troverebbe in carcere a Lugano, in Svizzera, e per lui sarebbe stato emesso un mandato di cattura internazionale lo scorso marzo dalle autorità elvetiche per una truffa da 10 milioni di franchi. Chissà che oggi le tre sorelle non diano dei chiarimenti sulla vicenda.

