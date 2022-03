Ilary Blasi, cosa è successo con Totti? Il matrimonio finito e le fake news rispedite al mittente dal Pupone: "Rispettate i figli"

20 marzo 2022 a

Grande attesa per la puntata di oggi, domenica 20 marzo, di Verissimo. Alle 16,30, infatti, va in onda un nuovo appuntamento con il programma condotto da Silvia Toffanin, che vedrà tra gli ospiti anche Ilary Blasi. La moglie di Francesco Totti, nonché grande amica della conduttrice, parlerà per la prima volta dopo la tempesta mediatica che si è abbattuta sulla presunta fine del suo matrimonio con Francesco.

Nelle scorse settimane, infatti, era iniziata a circolare la voce della fine del matrimonio tra la showgirl e l'ex capitano della Roma. Addirittura, in molti erano anche riusciti ad individuare quella che sarebbe stata la nuova fiamma del Pupone: Noemi Bocchi. Ma dopo alcuni giorni di caos mediatico, fu proprio l'ottavo re di Roma - uno dei tanti soprannomi affibbiati a Totti - a smentire tutto. "Nelle ultime ore ho letto sui media tante cose su di me e soprattutto sulla mia famiglia - ha detto Totti - Non è la prima volta che mi succede di sentire queste fake news. Mi rivolgo a tutti voi che scrivete tutte queste cose di fare attenzione, perché di mezzo ci sono i bambini e i bambini vanno rispettati. E sinceramente mi sono stancato di dover smentire".

Il matrimonio tra Ilary Blasi e Francesco Totti va avanti dal 19 giugno 2005, anche se i due stavano insieme ormai da qualche anno. L'evento fu trasmesso anche in diretta su Sky, e tutti i proventi per i diritti televisivi vennero devoluti in beneficenza. Dalla relazione sono nati tre figli: Cristian, Chanel e Isabel. Il primo gioca a calcio con la Roma e sembra aver ripreso le orme del padre, amato capitano della squadra capitolina.

