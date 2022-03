Edoardo Pesce ed Alessandro Roja: da Romanzo Criminale ad Altrimenti ci arrabbiamo. Chi sono i due attori: carriera e vita privata

20 marzo 2022 a

a

a

Assieme a Christian De Sica, a Domenica In oggi 20 marzo ci saranno anche Edoardo Pesce ed Alessandro Roja. I due attori, infatti, assieme al figlio del maestro Vittorio presenteranno il film Altrimenti ci arrabbiamo, in uscita nelle sale cinematografiche a partire dal prossimo mercoledì 23 marzo. Si tratta di una rivisitazione della celebre pellicola con Bud Spencer e Terenche Hill, a distanza di quasi cinquant'anni dall'uscita. Ma per Edoardo Pesce ed Alessandro Roja, questo non è il loro primo lavoro assieme. I due infatti hanno già recitato nella serie Romanzo Criminale su Sky, che ripercorre la storia della Banda della Magliana a Roma.

Nek e l'incidente alla mano: cosa ha avuto e come sta

Pesce, nato a Roma il 13 settembre 1979, studia recitazione alla scuola Ribalte di Enzo Garinei e al Teatro Azione e debutta in televisione nel 2008 entrando a far parte del cast della serie Romanzo Crimanale, la cui regia era affidata a Stefano Sollima, interpretando uno dei fratelli Buffoni. L’esordio al cinema, invece, è avvenuto con 20 sigarette (2010), al quale partecipa ricoprendo un ruolo minore. Nel 2017 è stato candidato come Miglior attore non protagonista ai Nastri d’Argento per Fortunata di Sergio Castellitto, l'anno successivo con Dogman di Matteo Garrone - candidato agli Oscar 2019 - ha vinto un Nastro d'Argento e un David di Donatello. Lato vita privata, è molto riservato e non si sa se abbia o meno una fidanzata.

Pierfrancesco Favino e la gelosia per la moglie Anna Ferzetti: "Se gira una scena di sesso mi rode"

Roja, invece, è nato un anno prima di Pesce, ma sempre a Roma. Si diploma nel 2004 al Centro Sperimentale di Cinematografia e raggiunge il successo con Romanzo Criminale nel 2008, dove è il Dandi. Negli anni ha preso parte a numerosi film e serie tv, come Diabolik, 1992 e Non mi lasciare. Per quanto riguarda la vita privata, è sposato con la figlia dell'allenatore Claudio Ranieri, Claudia. I due hanno un figlio.

Christian De Sica, l'attacco a De Laurentiis: "Ecco come ha comprato il Napoli"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.