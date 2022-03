Pierfrancesco Favino e la gelosia per la moglie e attrice Anna Ferzetti: "Se gira una scena di sesso mi rode"

20 marzo 2022 a

a

a

A Domenica In, oggi 20 marzo, ci sarà anche l'attore Pierfrancesco Favino. Picchio - così lo chiamano tutti - è uno dei protagonisti del film Corro da te assieme a Miriam Leone: la pellicola è uscita da alcuni giorni nelle sale e l'attore romano racconterà quest'ultimo lavoro e la sua carriera nello studio di zia Mara Venier, in onda a partire dalle ore 14 su Rai 1.

Dalla guerra ai film di Favino e De Sica, gli ospiti di Domenica In

Favino, nato a Roma nel 1969, è uno degli attori più amati del cinema italiano, abile ad interpretare qualsiasi personaggio e qualsiasi dialetto. Dopo un debutto a teatro e sporadiche apparizioni cinematografiche e televisive negli anni 1990, il primo successo di Favino arriva nel 2001: è infatti uno dei protagonisti del film L'ultimo bacio di Gabriele Muccino. La consacrazione arriva nei panni di Gino Bartali, nell'omonima miniserie televisiva. Da quel momento partecipa a numerosi film, italiani e hollywoodiani, affermandosi sempre di più nella scena nazionale e internazionale. Ha vinto tre David di Donatello, quattro Nastri d'argento, due Globi d'oro, tre Ciack d'oro e una Coppa Volpi alla Mostra del cinema di Venezia. Inoltre, dal 2020 fa parte della giuria italiana votante dell'Academy of Motion Picture Arts and Sciences, ovvero coloro che votano per assegnare i premi Oscar.

Nek e l'incidente alla mano: cosa ha avuto e come sta

Per quanto riguarda la vita privata, Favino è sposato con l'attrice Anna Ferzetti. In una recente intervista a Le Iene, Picchio ha raccontato la gelosia nella loro relazione. "Siamo gelosi, se lei gira una scena di sesso con un bellone mi rode il cu**, viceversa a lei. Molto spesso io non ho visto delle scene che lei ha fatto e lei non ha visto quelle che ho fatto io". La coppia ha due figlie, Greta e Lea, ma per il momento "non sono geloso", ha detto Picchio sempre a Le Iene.

Nino Frassica, quando torna don Matteo? Chi è il maresciallo Cecchini, sposato con Barbara Exignotis

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.