Mezz'ora in più oggi domenica 20 marzo su Rai 3. Anticipazioni e ospiti di Annunziata e Di Bella

20 marzo 2022 a

a

a

Oggi domenica 20 marzo, su Rai 3 le puntate di Mezz'ora in più e Mezz'ora in più - Il Mondo che verrà, saranno ovviamente dedicate all'invasione dell'Ucraina da parte della Russia governata dal dittatore Vladimir Putin. Le operazioni militari sembrano diventare sempre più cruente. L'esercito russo bombarda con maggiore frequenza gli obiettivi civili e le vittime si moltiplicano di giorno in giorno. L'Ucraina però non vuole mollare, non è disposta ad arrendersi e continua a resistere all'invasione con ogni mezzo a sua disposizione. I morti sono già migliaia, centinaia di migliaia gli edifici abbattuti, milioni e milioni le persone che hanno lasciato il Paese alla ricerca di un posto più sicuro, in particolare mamme e bambini, accolti praticamente in tutta Europa.

Le Valli di Comacchio e il Delta del Po a Linea Verde

La guerra in Ucraina dura ormai da quasi un mese. Ma propaganda a parte, come stanno procedendo realmente le operazioni militari? Quale prezzo sta pagando la popolazione ucraina in termini di vittime civili? Qual è il vero obiettivo di Valdimir Putin, ormai sempre più paragonato ad Adolf Hitler? Il programma condotto da Lucia Annunziata e Antonio Di Bella cercherà a dare risposte alle domande sempre più frequenti e a comprendere quale è la situazione attuale e se esistono davvero margini per una concreta iniziativa che porti finalmente a un serio cessate il fuoco.

Dalla guerra ai film di Favino e De Sica, gli ospiti di Domenica In

In studio o in collegamento, parteciperanno al programma in onda su Rai 3 a partire dalle ore 14.30, il direttore generale del Russian International Affairs Council, Andrey Kortunov; il presidente del Consiglio Europeo Charles Michel; l'editorialista di Repubblica, Ezio Mauro; il vicepresidente esecutivo dell'Ispi, Paolo Magri; lo scrittore Nicolai Lilin ed Eva Giovannini, giornalista della Rai. Ospiti importanti per cercare di ragionare su quello che sta diventando il peggior conflitto armato dopo la Seconda Guerra Mondiale e che rischia non solo di protrarsi molto a lungo, ma di coinvolgere ulteriori Paesi.

A casa di Paola Perego e Simona Ventura. Gli ospiti di Citofonare Rai 2

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.