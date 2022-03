Alessio Boni, chi è. Salvato dalla storia d'amore devastante. Poi Nina e e i figli

20 marzo 2022 a

L'attore Alessio Boni, oggi domenica 20 marzo, è ospite di Citofonare Rai 2, il programma condotto da Paola Perego e Simona Ventura, in onda sul secondo canale della televisione di Stato. Chi segue televisione e teatro sa perfettamente chi è Alessio Boni, ma vale la pena ripercorrere velocemente la sua vita. Boni, 55 anni, è originario di Sarnico vicino al lago d'Iseo. E' uno degli attori più apprezzati del cinema e della tv italiana. Tanti i film e le fiction di successo a cui ha preso parte, ultima in ordine di tempo La compagnia del Cigno. Ma prima di diventare un attore, in gioventù è stato piastrellista e poi negli Stati Uniti per mantenersi ha fatto il cameriere, il baby sitter e il pony express.

Poi, rientrato in Italia, nel 1992 si diploma all'Accademia nazionale d'arte drammatica. Nel 1995 frequenta un corso a Los Angeles e subito dopo torna in scena in Italia e a teatro ha successo con Sogno di una notte di mezza estate, Peer Gynt e soprattutto L'avaro di Molière, con la regia di Giorgio Strehler. Diventa popolare in tv con Incantesimo, mentre la svolta nella sua carriera arriva nel 2003 al cinema con La meglio gioventù vincendo anche un Nastro d'argento. Da lì in poi un continuo successo e tanti ruoli tra cui la fiction Walter Chiari - Fino all'ultima risata, dove ha interpretato il celebre attore comico, la serie televisiva Odysseus, coproduzione internazionale, che tratta il mito di Ulisse concentrandosi sugli anni trascorsi a Itaca.

Nella vita privata, in una vecchia intervista, Boni ha rivelato è stato protagonista di una "storia d'amore devastante, una ossessione". "Io ho sofferto tanto, a lungo - ha spiegato - Non riuscivo a lavorare, non uscivo più. Finché, dagli occhi di mia madre, ho capito che il mio equilibrio era in pericolo". A un certo punto decisiva fu una telefonata. "Quella di mio fratello Andrea, che è sacerdote - ha raccontato ancora dell'attore - E' migliore di tutti gli analisti, una manna dal cielo. Da lì fine. Basta. Stop. Dopo cinque, sei mesi di passione violenta ce l'ho fatta". Poi piano piano la rinascita. Boni è sposato con Nina Verdelli, di 18 anni più giovani di lui, giornalista. E’ infatti una delle firme più note di Vanity Fair e Glamour. Dalla loro unione è nato un figlio: il 22 marzo 2020 è venuto al mondo il piccolo Lorenzo, poi il fratellino Riccardo. Boni e la sua famiglia vivono in un bellissimo casale immerso nella natura in Valdichiana, in Toscana. In passato, ha avuto una storia d'amore con Chiara Muti, attrice e figlia del maestro d'orchestra Riccardo.

