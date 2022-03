Citofonare Rai 2 oggi domenica 20 marzo in tv. Ospiti e anticipazioni

20 marzo 2022 a

Citofonare Rai 2 torna oggi, domenica 20 marzo, a partire dalle ore 11.15 sul secondo canale della televisione di Stato. A casa di Paola Perego e Simona Ventura molti amici e ospiti nella nuova puntata del programma mattutino della giornata di festa della settimana. Oggi l'ospite della puntata sarà Alessio Boni, attore amatissimo dal pubblico di tutte le età. Boni si racconterà parlando della sua carriera e del suo ruolo di padre, divertendosi e mettendosi in gioco a casa delle conduttrici. E il divertimento non mancherà anche grazie alla presenza di Barbara Foria, attrice comica e imitatrice che passerà la mattina con Paola e Simona su Rai 2.

In studio anche il fenomeno del momento Gianni Celeste, che con la sua canzone “Povero Gabbiano” sta spopolando sul web e sta svettando in cima a tutte le classifiche musicali del nostro Paese. Elena Ballerini sarà in Romagna per celebrare con la famiglia Casadei il ricordo dell’indimenticato Raoul, morto a causa del Covid. Con lei i telespettatori assisteranno allo spettacolo in memoria ovviamente proprio di Raoul Casadei, al Teatro Della Regina di Cattolica, una serata dedicata al ballo e alla musica.

Il divulgatore culturale Massimo Cannoletta, invece, condurrà il pubblico a scoprire un magnifico luogo del Fai: Palazzo Corsini a Roma. Simon and the Stars, presenza immancabile in studio, elencherà, segno per segno l’oroscopo della settimana. Lavoro, amore, salute, soldi: cosa prevedono le stelle per gli ultimi giorni del mese di marzo? Il pubblico a casa potrà giocare con Paola e Simona, con i Fagioli della Domenica, ma anche impegnandosi a scoprire il misterioso personaggio legato al gioco Frigo con Tinto. E come sempre ci sarà la musica dal vivo con tante canzoni e non mancherà la simpatia dei “vicini di casa” Cloris Brosca e Paolo Lanza. Insomma un'altra puntata intensa a casa di Paola e Simona.

