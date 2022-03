Domenica In, oggi 20 marzo su Rai 1: anticipazioni e ospiti di Mara Venier

20 marzo 2022 a

Come tutte le settimane, anche oggi 20 marzo, su Rai 1 appuntamento con Domenica In, il programma culti della televisione di Stato, condotto in diretta da Mara Venier dagli studi Fabrizio Frizzi di Roma. Inizio alle ore 14 e come sempre numerosi gli ospiti. La prima parte della trasmissione sarà dedicata alla guerra. In studio Alberto Matano, giornalista e conduttore de La vita in Diretta. In collegamento Monica Maggioni, direttrice del Tg1 e Giovanna Botteri, corrispondente Rai da Parigi. L'invasione della Russia ha già causato migliaia e migliaia di vittime, molti morti anche tra i civili. La popolazione è allo stremo e le città sotto assedio da giorni. L'Ucraina non si arrende, ma Vladimir Putin, ormai da tanti definito un criminale, continua a nel suo intento. Milioni i profughi che lasciano il paese alla ricerca di sicurezza e di un possibile futuro altrove. Una tragedia che rischia di diventare ancora più ampia visto che le diplomazie non sembrano in grado di trovare una soluzione.

Dopo la parentesi informativa dedicata al conflitto, Pierfrancesco Favino interverrà per presentare il suo ultimo film dal titolo Corro da te, per la regia di Riccardo Milani, da pochi giorni nelle sale cinematografiche. Poi l'ospite di zia Mara sarà Arisa, da poco rientrata da Pechino dove ha cantato l’inno di Mameli alla cerimonia di chiusura delle Paralimpiadi 2022, sarà protagonista di una intervista insieme a Vito Coppola per poi esibirsi con alcuni suoi successi richiesti in diretta dal pubblico di Domenica In attraverso le pagine social.

Christian De Sica, interverrà insieme agli attori Alessandro Roia e Edoardo Pesce, per presentare il film dal titolo Altrimenti ci arrabbiamo in uscita nelle sale cinematografiche a partire dal prossimo 23 marzo. E ancora, Nek, oltre a ripercorrere alcune tappe della sua carriera, presenterà il suo libro autobiografico A mani nude.

