Nino Frassica, quando torna don Matteo? Chi è il maresciallo Cecchini, sposato con Barbara Exignotis

Grande ospite della puntata odierna, sabato 19 marzo, di Amici di Maria De Filippi, in prima serata su Canale 5, sarà Nino Frassica. L'attore e comico originario di Messina è molto noto al grande pubblico anche per la sua presenza in Don Matteo, la fiction Rai che da anni raccoglie i consensi del grande pubblico italiano. Frassica, infatti, interpreta il maresciallo Nino Cecchini, molto amato dai telespettatori. Ma quando torneremo a vedere questo personaggio in tv?

La tredicesima stagione di don Matteo sarebbe dovuta andare in onda a partire da giovedì 17 marzo. Poi, però, la Russia ha invaso l'Ucraina e il primo giovedì di guerra su Rai 1 è andato in onda lo speciale Tg1 che ha fatto slittare la fine di Doc - Nelle tue mani, e di conseguenza l'inizio di Don Matteo. Probabilmente, la fiction andrà in onda a partire da giovedì 24 marzo: mancano le conferme di rito, ma tutto fa pensare alla data della settimana prossima. Torneremo così a vedere Don Matteo - Terence Hill, ma anche il nuovo parroco interpretato da Raoul Bova e il ritorno di Flavio Insinna.

Lato vita privata, Nino Frassica è stato sposato dal 1985 al 1993 con l'attrice Daniela Conti. Adesso è nuovamente legato ad una donna. Si tratta della collega Barbara Exignotis. Tra i due c'è sostanziosa differenza di età visto che hanno ben 25 anni di differenza. Dopo aver preso parte ad una lunga convivenza durata all’incirca una decina di anni i due hanno deciso di convolare a nozze nel 2018. La cerimonia con rito civile si è svolta in Sicilia alla presenza di pochi amici e parenti. Nonostante i due matrimoni, comunque, Nino Frassica non ha mai avuto figli.

