Stefano De Martino, ritorno di fiamma con Belen: la showgirl è incinta? Chi è il giudice di Amici e conduttore di Stasera tutto è possibile

Confermato come giudice per il secondo anno consecutivo, Stefano De Martino torna dove tutto è iniziato, ovvero nella scuola di Amici di Maria De Filippi. Il ballerino, dopo essere stato concorrente, professionista e conduttore del daytime, dalla scorsa stagione è uno dei cosiddetti arbitri del programma insieme a Emanuele FIliberto di Savoia e Stash.

Nato a Torre Annunziata il 3 ottobre 1989, si appassiona alla danza fin da piccolo. Nel 2007 si aggiudica una borsa di studio a New York, presso il Broadway Dance Center, mentre due anni dopo è concorrente ad Amici di Maria De Filippi. La partecipazione al programma gli cambia la vita, perché è il primo classificato di categoria, conosce Emma Marrone, con la quale si fidanza, e poi ci torna come ballerino professionista per le edizioni 2009-2010, 2011-2013, 2015-2018. Inoltre, nel 2015 diventa supporter e conduttore del daytime. Nel 2012 si fidanza con Belen Rodriguez, e i due sono convolati a nozze il 20 settembre 2013, dopo che il 9 aprile era nato il figlio Santiago. Il matrimonio tra il conduttore e la showgirl argentina si è concluso nel 2015, nel 2019 la coppia si è riavvicinata per poi separarsi nuovamente a maggio del 2020. Adesso alcune voci parlerebbero di un riavvicinamento.

Nelle scorse settimane lo stesso De Martino aveva smentito, ma le voci si fanno sempre più insistenti. E c'è chi osa addirittura parlare di una gravidanza della showgirl argentina. Ilsussidiario.net, infatti, rilancia questa notizia, dopo che nel web era uscita la voce. "Ed ecco piombare sul web alcuni rumors che vedrebbero Belen Rodriguez incinta. A far insospettire i fan della modella sono stati alcuni filmati postati dalla stessa showgirl argentina sui propri social, con alcune rotondità sospette. Non tutti hanno fatto caso ai “rigonfiamenti” di Belen, ma nulla si può escludere considerando che la modella e Stefano De Martino si stanno vivendo senza freni e con una ritrovata passione. Ricordiamo che la loro storia d’amore, caratterizzata da lunghi tira e molla, ha già dato vita nel 2015 al loro primo figlio, il piccolo Santiago. Chissà se a breve, il bambino, riceverà la notizia di un fratellino o una sorellina in arrivo. I fan sono pronti a scommetterci". Solo i diretti interessati potranno confermare o smentire questa notizia.

