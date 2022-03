Amanda Lear, chi sono tutti i fidanzati dell'artista. Di recente la polemica a Domenica In con Mara Venier

19 marzo 2022 a

Questa sera, sabato 19 marzo, su Rai 1 arrivano i Soliti ignoti - Speciale. A giocare sarà Amanda Lear, pseudonimo di Amanda Tapp, nata a Saigon, 82 anni, è un'artista a tutto tondo. Cantante, attrice, conduttrice televisiva, scrittrice, pittrice e modella. Proprio la prima vita da modella agli inizi degli anni Sessanta, si distinse per una certa androginia. Ottenne grande successo come cantante e interprete di musica disco in tutto il mondo con brani come Tomorrow e Queen of Chinatown. Vanta 18 album e più di 50 singoli, ha venduto nel complesso circa 40 milioni di copie. Spesso al centro di indiscrezioni, retroscena e gossip, l'ultimo lo ha raccontato Miguel Bosé nella sua autobiografia che ha svelato di essere stato iniziato al sesso proprio da Lear, che ha confermato.

Finita spesso al centro del gossip, l'elenco delle sue storie d'amore è lunghissimo. C'è stato il matrimonio con Morgan Paul Lear, di cui si è tenuta il cognome; la relazione con Brian Jones dei Rolling Stones; quella con Brian Ferry e David Bowie. Ma il vero pigmalione sarà però Salvador Dalì, una storia lunga sedici anni e avvolta da un alone di mistero. Ha poi sposato a Las Vegas un giovane manager dello spettacolo, Alain-Philippe Malagnac che morirà tragicamente nell’incendio della loro villa in Provenza. Recentemente la showgirl colleziona giovani fidanzati: da Manuel Casella a Ricardo Perna.

Di recente invece è finita al centro di una polemica per via di una frase detta a Domenica In. L'artista nata a Saigon, ma di nazionalità francese e inglese, parlava del film dedicato alla sua vita se n'è uscita con unabattuta a dir poco infelice. "Io ho visto la foto e ho pensato non mi piace. Sembra una mignotta ucraniana. Una James Bond girl, io ero magra e alta...". Venier al rientro in studio prende subito le distanze. "Vorrei precisare una cosa. Quando Amanda se n'è uscita con quella frase, battuta più che frase, molto infelice io non avevo capito cosa avesse detto. Se lo avessi capito, avrei preso le distanze come le prendo adesso. Non è il momento questo per fare polemiche inutili. Non avevo sentito, non è proprio il momento" le parole della conduttrice del programma su Rai1.

