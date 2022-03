Franco Trentalance, chi è: prima attore porno protagonista di mille scene hard, poi scrittore. Il momento migliore per il sesso

19 marzo 2022 a

Franco Trentalance, stanotte, sabato 19 marzo, sarà ospite di Ciao Maschio, il programma della seconda serata di Rai 1 condotto da Nunzia De Girolamo. Ma chi è Franco Trentalance? Bolognese, nato il 9 settembre 1967, è un ex attore pornografico, scrittore e personaggio televisivo. Ai film a luci rosse si è dedicato fino al 2017, non solo da protagonista, ma anche da regista. Un pornodivo pluripremiato e a lungo considerato punto di riferimento del settore. Alle pellicole a luci rosse è arrivato da uomo maturo. Dopo aver lavorato come barman e istruttore di tiro con l'arco nei villaggi turistici, ha iniziato la sua carriera sul set.

Ha girato quasi mille scene hard in 440 diversi film. Nel 2006, forse anche stanco della pornografia, ha cominciato a farsi conoscere anche dal pubblico che non segue questo genere, partecipando a show televisivi e intervenendo in trasmissioni radiofoniche. Ha collaborato con diverse riviste e lavorato come youtubers e webstars. Nel 2008 ha gareggiato al gioco La Talpa, condotto da Paola Perego e Paola Barale. Alla fine del reality è stato proprio lui a rivelarsi la talpa. Il pubblico se ne è reso conto nell'ultima puntata. Non solo pornografia nella sua vita. Attività letteraria, ma anche quella di mental coach.

Nel 2015 ha pubblicato la sua autobiografia: Trattare con cura. Nello stesso anno ha debuttato il suo primo romanzo, Tre giorni di buio, scritto insieme a Gianluca Versace. Nel 2017 Il guardiano del parco, in questo caso realizzato con il regista Marco Limberti. Il libreria anche il manuale Seduzione Magnetica. Lunga la lista di premi e riconoscimenti per la sua attività di pornoattore, ma anche di scrittore. In una intervista ha raccontato che nella sua attività di attore porno ha fatto cilecca solo due volte. Il momento migliore per fare sesso? A suo avviso la mattina.

