Stasera sabato 19 marzo, su Rai 1 in seconda serata Ciao Maschio e la bellezza

Stasera in tv, sabato 19 marzo, in seconda serata, su Rai 1 appuntamento con Ciao Maschio, il programma condotto da Nunzia De Girolamo, già parlamentare. Ospiti molto particolari per la trasmissione che cerca di conoscere meglio l'universo maschile e che inizierà subito dopo la mezzanotte, almeno stando ai palinsesti diffusi dalla televisione di Stato. Il programma è arrivato alla sesta puntata e stasera gli ospiti saranno l'ex attore porto Franco Trentalance; il chirurgo plastico Roy De Vita, spesso ospite di appuntamenti televisivi; e l'attore Maniel Casella.

Il filo conduttore della puntata di questa sera, sarà il tema della bellezza. Declinato con i tre ospiti nello spogliatoio di Ciao Maschio, ma anche dalla stessa conduttrice nel monologo introduttivo. Trentalance, De Vita e Casella, seppur in modo diverso, hanno comunque avuto a che fare, anche dal punto di vista professionale, proprio con il tema della bellezza e della prestanza fisica. Nunzia De Girolamo chiederà ai tre ospiti se essere o apparire belli serve solo per piacere agli altri o anche per appagare il proprio ego.

Anche il tema della vecchiaia sarà motivo di discussione nel salotto di Ciao Maschio: gli uomini hanno paura della vecchiaia come le donne? Sono più o meno timorosi di perdere fascino e fisico? Argomenti non semplici da affrontare, soprattutto quando le domande, incalzanti e spesso indiscrete, sono quelle di una conduttrice come Nunzia De Girolamo. Ovviamente, come sempre avviene in questi casi, c'è grande curiosità per le risposte che darà Franco Trentalance, bolognese, classe 1967, un ex attore pornografico ma anche scrittore e personaggio televisivo. Dal 2005 al 2013 è stato molto attivo nel mondo dei film a luci rosse sia come attore che come regista. Il settore del porno ha una visione particolare della bellezza e della prestanza e Trentalance cercherà di spiegarla alle telespettatrici e ai telespettatori di Ciao Maschio.

