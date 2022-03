Quinta Dimensione – Il futuro è già qui, stasera sabato 19 marzo su Rai 3. Anticipazioni e ospiti

19 marzo 2022 a

Stasera in tv, 19 marzo, su Rai 3 “La lunga giovinezza”, uno dei sogni più antichi dell’umanità, è anche l’oggetto di ricerche avanzate. Nella seconda puntata di “Quinta Dimensione – Il futuro è già qui” (inizio alle ore 21.45), Barbara Gallavotti racconta a che punto siamo nel risolvere quesiti sempre attuali: perché invecchiamo? E come? Come possiamo rallentare questo processo? Il segreto della lunga giovinezza è scritto nel dna o è invece qualcosa che possiamo imparare tutti? Interrogativi che verranno affrontati con i contributi di esperti come Andrew Macpherson, professore di Medicina e direttore di Gastroenterologia all’Università di Berna; Walter Ricciardi, professore ordinario d’Igiene e Medicina preventiva all’Università del Sacro Cuore di Roma; Fabrizio D’Adda Di Fagagna, direttore del Laboratorio senescenza cellulare Ifom – Cnr; Andrea Grignolio, professore di Storia della medicina e Bioetica all’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano e Cnr-Cid Ethics; Isidre Ferrer Abizanda, docente di Patologia all’Università di Barcellona.

Attraverso gli esempi di grandi personaggi che hanno vissuto molto a lungo, il programma stasera racconta anche la storia del nostro corpo, di come può affrontare le minacce del tempo, della sua forza e delle sue debolezze e di ciò che segna la durata della nostra esistenza. Nel corso della puntata si indaga anche nel mondo animale, dove sembra esserci chi non invecchia mai, come la piccola medusa Turritopsis dohrnii che abita le acque del Mar Ligure, o le aragoste che possono vivere qualche secolo grazie alla straordinaria capacità delle loro cellule di rigenerare i cosiddetti telomeri, cercando di capire quanto quello che osserviamo negli animali ha senso nella nostra specie.

Si ripercorrono, poi, gli studi sul ruolo fondamentale dell’alimentazione e i suoi effetti sul nostro corpo, dall’inventore della dieta mediterranea Ancel Keys, fino alla più recente scienza della nutrizione; si approfondisce il tema delle malattie neurodegenerative, la più temuta delle possibili condizioni associate all’invecchiamento. Infine, Barbara Gallavotti vola in Ogliastra, in Sardegna, una delle cosiddette “zone blu” dove una vita lunga e sana sembra essere la normalità, e riguarda – eccezionalmente - sia gli uomini che le donne.

