Stasera sabato 19 marzo su La7 In Onda, puntata dedicata alla guerra

Come ormai accade da diverse settimane, il sabato sera su La7 è dedicato a In Onda, il talk di politica, attualità, economia e costume condotto dalla coppia formata da David Parenzo e Concita De Gregorio. Sarà così anche oggi, 19 marzo. La puntata si prolunga dall'access time delle ore 20,30 a tutta la prima serata di La7. Sigla di chiusura intorno alle ore 20,30 per poi passare la linea a Licia Colò con il suo Eden – Un Pianeta da salvare. Ovviamente il programma è concentrato sul confitto che si sta combattendo in Ucraina, paese invaso dall'esercito del dittatore russo Vladimir Putin.

Gli ospiti come sempre vengono ufficializzati soltanto a ridosso della puntata. La situazione in Ucraina è sempre più complessa. L'esercito russo continua ad attaccare ma non riesce ad avere la meglio sui militari che stanno difendendo il loro Paese. Fa invece strage di civili e bambini innocenti. Bombe e missili hanno distrutto interi quartieri delle principali città. Oltre due milioni di cittadini hanno lasciato l'Ucraina, in particolare donne e piccoli. Gli uomini sono rimasti per combattere, pronti a dare la vita per la Patria. Una determinazione che manca ai soldati russi, nella maggior parte dei casi militari di leva spediti al fronte senza nemmeno essere avvisati che andavano a combattere una guerra.

Vladimir Putin ha arringato la folla e ribadito che Mosca andrà avanti e attuerà i suoi piani. Ma sono arrivate anche le minacce dirette al nostro Paese. La Russia si dice pronta a reazioni irreversibili se l'Italia continuerà a percorrere la strada delle sanzioni. Il governo guidato da Mario Draghi ha reagito, rispondendo che si tratta soltanto di azioni di propaganda. Intanto la Gran Bretagna sembra sempre più decisa e motivata, come gli altri paesi dell'Europa e del resto della Nato. E l'Ucraina chiede alla Cina di prendere una posizione contro la Russia.

