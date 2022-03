Stasera sabato 19 marzo su Canale 5 torna Amici. Ospiti e anticipazioni

19 marzo 2022 a

Da stasera in tv, sabato 19 marzo, su Canale 5 inizia il serale di Amici, il talent condotto da Maria De Filippi. Ventunesima edizione che conferma il programma uno dei principali trampolini di lancio per nuovi artisti. Inizio alle ore 21.30. Pronte le squadre delle sfide e insegnanti divisi. Alla direzione Andrea Vicario, ma non si tratta di uno show in diretta, quindi fioccano le anticipazioni. Il direttore artistico è il coreografo Stephane Jarny. Sono diciotto gli allievi selezionati, divisi in tre diverse squadre che si sfideranno ogni settimana. In ogni manche scontro diretto e la vincitrice deciderà chi affrontare subito dopo.

A parte la gara, non mancheranno gli ospiti. Nella prima puntata la protagonista sarà Elisa, reduce dal Festival di Sanremo. Canterà "O Forse Sei Tu” che è disco di platino, dopo essersi classificato in seconda posizione. Ovviamente spazio anche al sorriso. Il comico di questa sera sarà il grande Nino Frassica che già nella passata edizione era stato presente in due appuntamenti. Per le prossime settimane attesa per Pio e Amedeo che stanno preparando Emigratis che presto tornerà su Canale 5.

Tornando alla gara, dal punto di vista regolamentare di fatto non è cambiato nulla. Il programma negli ultimi anni è andato bene e non ha senso toccare qualcosa che funziona alla perfezione. Quindi stesso meccanismo dello scorso anno per le sfide tra le squadre. Non ci sono state variazioni nemmeno per la giuria. Sono stati confermati gli arbitri della passata edizione e quindi Stefano De Martino, Emanuele Filiberto di Savoia e Stash che torneranno a valutare le sfide del sabato. Insomma nessuna novità per un format che continua a piacere, in grado di appassionare i telespettatori e permettere di scoprire artisti che a volte nel giro di pochi mesi si affermano nel reale mondo dello spettacolo, in particolare quello musicale.

