Stasera in tv sabato 19 marzo, su Rai1 staffetta tra Affari tuoi - Formato famiglia e Soliti Ignoti - Speciale. Chi sono gli ospiti di Amadeus

19 marzo 2022 a

Amadeus sarà l'assoluto protagonista e padrone di casa della prima serata di Rai1 questa sera, sabato 19 marzo. Dopo il telegiornale delle 20, infatti, il presentatore sarà al timone dei due programmi in onda sul primo canale della tv di Stato, ovvero Affari tuoi - Formato Famiglia e Soliti ignoti - Speciale. Dalle 20,35, quindi, si parte con una nuova puntata del gioco dei pacchi, nella sua nuova versione che ormai va in onda da alcune settimane il sabato sera. Assieme ad Amadeus ci sarà anche la storica moglie Giovanna Civitillo, che lo accompagna da anni in ogni suo lavoro.

Dagli Studi Fabrizio Frizzi ecco dunque la serata finale di Affari tuoi - formato famiglia. La puntata sarà suddivisa, questa volta, in una sola manche di gioco. A sfidare il Dottore, per cercare di aggiudicarsi il montepremi massimo di 300.000 euro, ci sarà un concorrente, accompagnato dai propri parenti, impegnati ad aprire i pacchi. Tra loro ci sarà anche, come ospite, Guillermo Mariotto.

Si prosegue poi alle 21.25, con una partita di prima serata di Soliti ignoti - Speciale. A giocare ci sarà Amanda Lear, che cercherà di abbinare agli otto ignoti le relative identità. Tra loro ci sarà anche Riccardo Rossi. In palio 250.000 euro, che potranno raddoppiare e raggiungere i 500.000 euro nel gioco finale del “parente misterioso”. In caso di vittoria, il montepremi verrà devoluto in beneficenza. Non mancheranno, nel corso della partita, momenti di intrattenimento e spettacolo. I programmi, nei loro formati originali, sono molto amati dagli italiani e anche in questa serata speciale ci si aspettano molti telespettatori che rimarranno incollati davanti alla tv.

