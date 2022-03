Giulia Pauselli e Marcello Sacchetta, figlio in arrivo. Chi sono i ballerini di Amici e come si sono conosciuti

19 marzo 2022 a

a

a

A Verissimo, oggi - sabato 19 marzo - ci saranno anche Giulia Pauselli e Marcello Sacchetta. La coppia di ballerini saranno nello studio del salotto pomeridiano del weekend di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin. I due annunceranno il loro figlio in arrivo.

Francesca Mannocchi, la giornalista freelance con la sclerosi multipla che racconta la guerra in Ucraina

Dopo cinque anni di fidanzamento, infatti, la coppia ha annunciato di aspettare un bebè. A comunicare il lieto evento è stato proprio Sacchetta durante un'ospitata ad Amici, e nei giorni scorsi ha pubblicato un altro post su Instagram - il giorno del compleanno di Giulia, lo scorso 2 marzo - per celebrare nuovamente l'amore tra i due, tra poco tre, componenti della famiglia. "2/3/22 Ti auguro la felicità che meriti, la serenità di cui hai bisogno, la vita che hai sempre sognato. Grazie per avermi fatto ascoltare la musica più bella che potessi mai udire e che solo una persona speciale come te poteva comporre. Non vedo l’ora di ballarla insieme, noi 3. Tanti auguri amore mio. Ti amo davvero tanto".

Stefano Boeri, l'architetto del bosco verticale a Milano dove vivono i vip. Chi è il presidente della Triennale

Ma come si sono conosciuti i due? La coppia è fidanzata dal 2016. Si sono conosciuti ad Amici, dove Giulia è ballerina professionista mentre Marcello è stato prima concorrente, poi ballerino professionista, infine conduttore del daytime e coreografo. Curiosità: Giulia è stata anche fidanzata con Stefano De Martino, ma ciò nonostante il conduttore di Stasera tutto è possibile e Sacchetta sono molto amici.

Cabrini, chi è la moglie del Bell'Antonio? L'ex calciatore ora gioca a Padel

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.