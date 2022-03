Anna Tatangelo, chi è il nuovo fidanzato della cantante. L'ex moglie di Gigi D'Alessio ora è felice con Livio Cori

19 marzo 2022 a

A Verissimo, oggi sabato 19 marzo, ci sarà anche Anna Tatangelo. La cantante sarà nello studio del salotto pomeridiano del weekend di Canale 5 a partire dalle 16,30 per parlare della seconda edizione di Scene da un matrimonio.

Nata a Sora il 9 gennaio 1987, la Tatangelo si è appassionata alla musica fin da bambina. Dopo essersi aggiudicata alcuni concorsi musicali, tra cui l'Accademia della Canzone di Sanremo, è diventata nota grazie alla vittoria del Festival di Sanremo 2002 nella sezione Giovani, con il brano Doppiamente fragili. Nella sua carriera ha pubblicato più di cento canzoni e otto album di inediti. In totale, ha vinto oltre 1,6 milioni di dischi, ottenendo anche molti dischi d'oro e platino. Dopo la vittoria nella sezione Giovani del Festival di Sanremo, è salita altre otto volte sul palco dell'Ariston.

Ma anche la sua vita privata è finita spesso alla ribalta. Nel 2006 infatti ha reso pubblico il suo fidanzamento con Gigi D'Alessio, iniziato nel febbraio 2005. La coppia ha avuto un figlio, Andrea, nato nel 2010, ma nel 2020 - dopo alcuni mesi difficili - ha annunciato la separazione. Adesso per Anna c'è una nuova vita: infatti, dal dicembre 2021 ha iniziato una relazione con il collega Livio Cori. "E' una persona che mi dà tanto – ha confessato in un’intervista a Gente - mi fa stare bene, mi ha cambiato. Non in tutto, ma un po': quando sei in un periodo particolare in cui tutto sembra difficile, una persona che ti fa sorridere e ti mette di buon umore ti serve per andare avanti. E' una luce che ci voleva nella mia vita".

