Mirko e Valerio Lucia, chi sono i gemelli violinisti che hanno incantato i Coldplay raggiungendo la popolarità anche in America

19 marzo 2022 a

a

a

Nuovo appuntamento con Verissimo oggi, sabato 19 marzo, su Canale 5. Il programma, in onda dalle 16,30, è condotto da Silvia Toffanin e nella puntata odierna ci saranno tra gli ospiti anche i gemelli Mirko e Valerio Lucia, che dalla primavera 2020 stanno incantando il mondo intero a suon di violino. Nati ad Agrigento nel 2007, hanno vissuto dei giorni difficili subito dopo il parto: infatti, essendo sotto peso, sono rimasti a lungo in incubatrice.

Cabrini, chi è la moglie del Bell'Antonio? L'ex calciatore ora gioca a Padel

All'età di 8 anni hanno iniziato a suonare il violino: anche il padre suonava sporadicamente e ha fornito ai due fratelli qualche nozione di base. A marzo 2020, durante il primo periodo della pandemia da Covid 19, i loro genitori hanno postato sui social alcuni video diventati ben presto virali, soprattutto quello in cui i due suonavano Viva la vida dei Coldplay. Una versione talmente ben fatta che era riuscita a catturare l'attenzione della band, raggiungendo inoltre il primo posto in America nella classifica della Top ten most popular video sul portale di Cbs News International, come video più visto del 2020, suscitando l’interesse di numerosi artisti internazionali tra cui Penelope Cruz.Il cantante e frontman dei Coldplay si era anche messo in contatto con loro, e dopo una prima videochiamata conoscitiva i due gemelli si sono esibiti con lui su Instagram in diretta.

Stefano Boeri, l'architetto del bosco verticale a Milano dove vivono i vip. Chi è il presidente della Triennale

A gennaio 2022 sono arrivati in America, a Los Angeles, da Ellen DeGeneres che li aveva voluti nel suo celebre programma The Ellen DeGeneres Show, dove hanno presentato il loro primo album uscito il 14 gennaio. I due violinisti oggi sono iscritti al Conservatorio e frequentano il primo anno dell'Istituto Turistico. Tra i loro sogni per il futuro quello di voler studiare musica, ottenere la laurea nel settore ed esibirsi nei più importanti teatri del mondo. Di questo passo, non sarà difficile.

Paolo Calabresi, chi è la moglie Fiamma Consorti. Uno dei quattro figli fa il calciatore

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.