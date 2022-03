Cabrini, chi è la moglie del Bell'Antonio? L'ex calciatore ora gioca a Padel

19 marzo 2022 a

Nell'appuntamento odierno, sabato 19 marzo, di Linea Verde Life ci sarà anche Antonio Cabrini. Il Bell'Antonio svelerà infatti tutti i segreti del padel, sport molto in voga a Milano, città al centro della puntata di oggi. Nato a Cremona l'8 ottobre 1957, Cabrini è stato uno dei calciatori più amati e forti in Italia, ritenuto uno dei primi terzini moderni e uno dei maggiori interpreti del ruolo a livello mondiale. Nella sua carriera ha indossato per 13 stagioni la maglia della Juventus, indossando la fascia da capitano nel 1988 e 1989. Ma Cabrini è ricordato anche per il Mondiale del 1982, vinto dall'Italia in Spagna.

Dopo il calcio, è stato anche al centro della vita televisiva. Nel 2008 ha partecipato alla sesta edizione de L'Isola dei famosi, dovendosi però ritirare dopo tre settimane per colpa di un'ernia. Nello stesso anno si è cimentato come scrittore pubblicando il romanzo Ricatto perfetto e, sempre in televisione, nel 2010 è stato telecronista per Dahlia TV.

Lato vita privata, è sempre stato al centro delle cronache rosa. Oggi è sposato con Marta Sannito, una manager di marketing per alcuni brand di moda. Si sono conosciuti nei primi anni 2000 e, dopo un colpo di fulmine, si sono sposati. In passato, invece, Cabrini è stato sposato a lungo con Consuelo Benzi. I due sono convolati a nozze a metà degli anni Ottanta, quando Antonio aveva 26 anni. Il matrimonio si è concluso nel 1999 dopo che la coppia ha avuto anche due figli, Martina ed Eduardo.

